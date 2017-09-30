Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье

Движущийся со стороны Хабаровского края циклон принесет дожди и небольшое потепление

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье синоптическая ситуация в Приморье будет меняться: уже ночью с северо-востока на юг Хабаровского края выйдет очередной циклон, и его фронтальные разделы подойдут к западным районам Приморья, здесь начнутся дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Перед фронтом начнётся вынос тёплого воздуха, температурный фон повысится: минимальная температура установится на уровне +7…+12 °C. Восток края останется в поле повышенного давления, здесь без осадков и прохладнее, −3…+2 °C. Днём осадки распространятся и на другие районы, на севере края местами возможны сильные. Максимальная температура +16…+23 °C.

Во Владивостоке в воскресенье ожидается увеличение облачности, днём до значительной, в конце дня возможен небольшой дождь. Будет несколько теплее, чем в субботу.