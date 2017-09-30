Социальное обслуживание в Приморье оценили независимые эксперты

Все проверенные учреждения получили примерно одинаковую оценку

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Независимые эксперты оценили социальное обслуживание в Приморье: среди стационарных учреждений социального обслуживания высший балл получил Уссурийский реабилитационный центр. Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних лидирует среди полустационарных учреждений. Среди тех, кто оказывает социальные услуги на дому, лучший результат у Приморского центра социального обслуживания на дому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Независимую оценку качества оказания услуг организациями социального обслуживания в текущем году обсудили участники Общественного совета по социальной политике. Заседание прошло во Владивостоке.

В этом году независимые эксперты проверили восемь стационарных учреждений: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, Екатериновский детский дом-интернат и Шкотовский центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Независимую оценку получили шесть социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также ПЦСОН и АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди». В регионе независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях социального обслуживания проводится с 2013 года

Оценка проводилась организацией-оператором согласно государственному контракту, заключенному с региональным департаментом. Эксперты рассматривали деятельность учреждений по нескольким критериям: открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для инвалидов, время ожидания предоставления социальной услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения, удовлетворенность качеством обслуживания.

При составлении рейтинга эксперты опросили более двух тысяч получателей социальных услуг и их родственников. Дополнительные использовались такие методы исследования, как аудит сайтов на выявление соответствия нормативным требованиям. Для выявления доли результативности обращений делались контрольные закупки посредством личных звонков.

В результате, разрыв по баллам между учреждениями получился незначительный.

«Это означает, что в целом социальное обслуживание в Приморском крае предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов. Незначительные недостатки, выявленные в ходе проверок, взяты на контроль. Все замечания и рекомендации, данные экспертами, будут учтены руководством учреждений при планировании дальнейшей работы», – поясняют в региональном департаменте труда и социального развития.