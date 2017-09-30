В Приморье обсудят проект краевого бюджета на 2018 год

Жители региона могут оставить свои предложения по проекту главного финансового документа региона до 12 октября

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Жителей Приморского края, представителей общественных организаций приглашают принять участие в публичных слушаниях проекта закона «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», которые пройдут 12 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как сообщили в департаменте финансов края, слушания будут проводиться с 9:00 до 16:00 в виде форума на официальном сайте АПК. С материалами по проекту закона можно ознакомиться заранее и отправить свои отзывы и предложения в форуме 12 октября.