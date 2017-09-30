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Север Приморья горит по небрежности местных жителей

Палы травы и лесные пожары начались в 25-м регионе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Более 40 человек и 11 единиц техники задействовано в тушении лесных пожаров в Приморье. По информации краевого департамента лесного хозяйства, в Приморье действует пять лесных пожаров в Кавалеровском районе на площади около 36 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«В тушении пожаров принимают участие более 40 человек, задействовано 11 единиц техники. Три пожара уже локализовано на площади 26 гектаров», – уточнили в ведомстве.

Кроме этого, за минувшие сутки пожарные подразделения четыре раза выезжали на тушение палов травы.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 389 лесных пожаров.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают по вине человека.

«Неосторожное, порой, небрежное обращение с огнём, а часто и умышленные поджоги приводят к возникновению лесных пожаров», – прокомментировали в ведомстве.

В департаменте особо подчеркнули, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Так, за разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривает штраф:

– для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4-5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 20-40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривает:

– штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;

– обязательные работы на срок до 480 часов;

– исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырёх лет;

– лишение свободы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:

– лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трёх лет;

– штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трёх до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:

– лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;

– штраф в размере от 500 тысяч рублей до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырёх до пяти лет.

«Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость поврежденных лесных и или иных насаждений превышает 50 тысяч рублей», – уточнили в ведомстве.

Отметим, с начала года в Приморье оштрафовано уже более 300 человек, сумма штрафов превысила полмиллиона рублей.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 специалистов, тысяча единиц техники.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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