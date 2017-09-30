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Культура

Куда пойти во Владивостоке в эти выходные?

Программа мероприятий для детей и взрослых; вход свободный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В эти выходные – 30 сентября и 1 октября – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

30 сентября в 10:30 – мастер-класс «Такое разное море» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

30 сентября в 12 часов на стадионе «Строитель» начнётся празднование 80-й годовщины образования Первореченского района. В программе детский праздник «Приключения Даши-путешественницы и её друзей», открытое первенство Первореченского района по шахматам, шашкам, домино, настольному теннису, гиревому спорту, а также выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Улица мастеров», выставка-продажа продукции товаропроизводителей района и блюд национальных кухонь. В 14 часов начнётся историко-театрализованное представление «Наш район – наша гордость!». В 16 часов состоятся творческие поздравления национальных диаспор «Хоровод дружбы». В 17 часоввпервые пройдёт районный фестиваль «Легенды цыган». С 18:30 для гостей праздника откроется кафе на открытом воздухе, начнёт работу дискотека с эстрадной танцевально-развлекательной шоу-программой «По волнам нашей памяти». Завершится праздник музыкальным фейерверком, который начнется в 21:50. Вход свободный.

30 сентября в 12 часов на набережной Спортивной гавани Владивостоке развернётся фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Колоритный и весёлый праздник объединит русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в приморской столице. В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные состязания, будут работать кухни различных народов. Вход свободный.

30 сентября в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

30 сентября в 12 часов – экологический час «Тигриный след в сердце Приморья» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

30 сентября в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

30 сентября в 14 часов – познавательно-творческий час «Тает журавлиный крик» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

1 октября в 11:30 – мастер-класс по созданию мультфильмов от мультстудии «Арлекин» в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

1 октября в 12 часов – очередное творческое занятие в «Школе маленького затейника» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19, тел. 245-32-63). Вход свободный.

1 октября в 13 часов – литературно-поэтический час «Судьба и творчество М. Цветаевой» для читателей от 16 лет в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

1 октября в 14 часов – игротека «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

1 октября в 14 часов – арт-час «Мы живём в цветочном городе» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

1 октября в 15 часов – посиделки для читателей почтенного возраста «Не угаснет огонь души» в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76, тел. 243-07-35). Вход свободный.

Спортивные мероприятия

30 сентября в 11 часов на запасном поле стадиона «Динамо» (ул. Западная, 13) для всех желающих начнется первый фитнес-марафон по программе «Les Mills» – международной компании, которая сегодня является одним из самых крупных в мире поставщиком групповых фитнес-программ. Узнать более подробную информацию по участию в первом фитнес-марафоне можно по телефонам: 8-908-440-94-73 и 8-914-707-84-49.

1 октября в 9 часов во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый чемпионат города по рукопашному бою, а также первенство среди спортсменов до 18 лет. Их организатором выступает федерация рукопашного боя краевой столицы. В мероприятии примут участие более 150 спортсменов различных возрастных категорий, представляющие команды спортивных клубов всего Приморского края. Вход свободный.

1 октября в 11 часов в краевой столице на территории набережной Цесаревича пройдут соревнования по роллер-спорту среди детей и взрослых. Мероприятие проводит школа роллер-спорта «Family» при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

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