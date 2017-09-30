Водитель грузовика-убийцы задержан в Приморье

На счету лишенного водительских прав мужчины оказалось множество нарушений

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» Приморского края поступило сообщение о том, что в микрорайоне Сенопункт около торгового павильона произошел наезд на пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Установлено, что вечером водитель неустановленного автомобиля двигался по улице Тухачевского в направлении федеральной трассы Хабаровск – Владивосток. В районе дома № 27 автомобилист совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. В результате удара 65-летний местный житель получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Виновник ДТП скрылся, не оказав помощи пострадавшему.

В дежурные сутки полицейские задержали 31-летнего водителя грузовика, совершившего наезд на пешехода. В отделе полиции водитель Toyota Toyoace дал признательные показания, и рассказал, что сбив пешехода, испугался последствий, поэтому скрылся с места происшествия.

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что подозреваемый является злостным нарушителем ПДД: имея 10-летний стаж вождения, он неоднократно совершал административные правонарушения. В феврале 2017 года за вождение в состоянии опьянения решением суда был лишен права управления автотранспортом сроком на полтора года.

Согласно медицинскому освидетельствованию, алкоголя в крови водителя грузовика не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем назначен ряд исследований и экспертиз.