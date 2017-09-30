Страшная авария произошла на трассе в Приморье 19:52, 30 сентября Страшная авария произошла на трассе в Приморье (Видео)
Наркокостры полыхают в Приморье 18:02, 30 сентября Наркокостры полыхают в Приморье (Фото)
Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье 15:03, 30 сентября Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье
Новостная лента
Сентябрь, 30 суббота
21:16
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
20:04
Водитель грузовика-убийцы задержан в Приморье
19:52
Страшная авария произошла на трассе в Приморье Видео
19:11
Потерявшийся в приморской тайге пенсионер сам вышел к спасателям
18:02
Наркокостры полыхают в Приморье Фото
17:41
Социальное обслуживание в Приморье оценили независимые эксперты
17:04
В Приморье обсудят проект краевого бюджета на 2018 год
16:17
Жительница Приморья пропала во время сбора дикоросов
15:42
Приморского пастуха задержали с оптовой партией конопли
15:03
Синоптики рассказали, что ждет Приморье в воскресенье
14:29
Север Приморья горит по небрежности местных жителей
14:04
Владивостокский бомж задержан за серию краж
13:32
К приморскому общественнику нагрянул ночной обыск Эксклюзив
13:00
В Приморье задержан заключенный-беглец
12:32
Мать-кукушку наказали во Владивостоке
12:03
Во Владивостоке перекрыто движение в центре города
11:29
Куда пойти во Владивостоке в эти выходные? Адреса
11:02
Во Владивостоке эвакуировали людей из Дома ребенка Фото
10:32
Во Владивостоке автомобиль буквально «подвис» после ДТП Фото
10:02
Известный Instagram-паблик Приморья вышел из «бана» Эксклюзив
09:23
Гороскоп на 30 сентября
08:31
Афиша культурных событий Приморья с 30 сентября по 6 октября
07:26
С китайским языком и культурой Поднебесной юные горожане знакомятся в библиотеке Владивостока
06:44
Кинематографисты из Польши проведут мастер-класс во Владивостоке
05:29
В выходные дни во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов
04:14
В России количество электромобилей превысило 1000
03:27
Мощная магнитная буря накрыла Землю
02:38
Названы самые гостеприимные города России
01:21
Выпуск iPhone X может задержаться из-за нехватки деталей
00:07
Госдолг Приморского края снизился почти в 2 раза
Сентябрь, 29 пятница
23:40
Почти три тысячи школьников Владивостока с начала года стали слушателями лекций о вреде курения, алкоголя и наркотиков Фото
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Водитель грузовика-убийцы задержан в Приморье

На счету лишенного водительских прав мужчины оказалось множество нарушений
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» Приморского края поступило сообщение о том, что в микрорайоне Сенопункт около торгового павильона произошел наезд на пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Установлено, что вечером водитель неустановленного автомобиля двигался по улице Тухачевского в направлении федеральной трассы Хабаровск – Владивосток. В районе дома № 27 автомобилист совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. В результате удара 65-летний местный житель получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Виновник ДТП скрылся, не оказав помощи пострадавшему.

В дежурные сутки полицейские задержали 31-летнего водителя грузовика, совершившего наезд на пешехода. В отделе полиции водитель Toyota Toyoace дал признательные показания, и рассказал, что сбив пешехода, испугался последствий, поэтому скрылся с места происшествия.

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что подозреваемый является злостным нарушителем ПДД: имея 10-летний стаж вождения, он неоднократно совершал административные правонарушения. В феврале 2017 года за вождение в состоянии опьянения решением суда был лишен права управления автотранспортом сроком на полтора года.

Согласно медицинскому освидетельствованию, алкоголя в крови водителя грузовика не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем назначен ряд исследований и экспертиз. 

Похожие новости
Страшная авария произошла на трассе в Приморье
19:52, 30 сентября 2017 Страшная авария произошла на трассе в Приморье

Водитель внедорожника сгорел заживо

Потерявшийся в приморской тайге пенсионер сам вышел к спасателям
19:11, 30 сентября 2017 Потерявшийся в приморской тайге пенсионер сам вышел к спасателям

Мужчина почти неделю провел в лесу; ему потребовалась помощь врачей

Наркокостры полыхают в Приморье
18:02, 30 сентября 2017 Наркокостры полыхают в Приморье

Сразу несколько конопляных полей уничтожили в Партизанском районе края

Жительница Приморья пропала во время сбора дикоросов
16:17, 30 сентября 2017 Жительница Приморья пропала во время сбора дикоросов

Спасатели ищут женщину в тайге на склоне горы в Кировском районе края

Приморского пастуха задержали с оптовой партией конопли
15:42, 30 сентября 2017 Приморского пастуха задержали с оптовой партией конопли

В момент задержания ранее судимый 20-летний гражданин был сильно пьян

Север Приморья горит по небрежности местных жителей
14:29, 30 сентября 2017 Север Приморья горит по небрежности местных жителей

Палы травы и лесные пожары начались в 25-м регионе

Владивостокский бомж задержан за серию краж
14:04, 30 сентября 2017 Владивостокский бомж задержан за серию краж

Мужчина крал вещи из автомобилей, магазинов - и даже хостела