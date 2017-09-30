Наркокостры полыхают в Приморье

На территории Пограничного муниципального района Приморского края продолжается операция «Мак-2017». Так, сотрудниками полиции недавно здесь было выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли на общей площади более 3 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.
Очаги наркорастения обнаружены в районе сел Духовское, Нестеровка, Барано-Оренбургское, Барабаш-Левада и Украинка. Путем сжигания и опрыскивания гербицидами уничтожено 400 тысяч кустов дикорастущей конопли.
Фото: УМВД Приморского края