Наркокостры полыхают в Приморье

Сразу несколько конопляных полей уничтожили в Партизанском районе края

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

На территории Пограничного муниципального района Приморского края продолжается операция «Мак-2017». Так, сотрудниками полиции недавно здесь было выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли на общей площади более 3 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Очаги наркорастения обнаружены в районе сел Духовское, Нестеровка, Барано-Оренбургское, Барабаш-Левада и Украинка. Путем сжигания и опрыскивания гербицидами уничтожено 400 тысяч кустов дикорастущей конопли.

Фото: УМВД Приморского края