В Приморье задержан заключенный-беглец

Мужчина прятался на летней кухне в одном из сел края

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В селе Яковлевка Приморского края задержан беглец из изолятора временного содержания: мужчина 1988 года рождения бежал из-под стражи во время следствия по делу о краже. Беглеца разыскали, когда он прятался в летней кухне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Поиск длился с 27 по 29 сентября, мужчину разыскивали полицейские и сотрудники Нацгвардии.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых. В отношении него возбуждено новое дело - по статье 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.