Дочери пьяной молодой женщины требовалась медицинская помощь

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Мать-кукушку наказали во Владивостоке: женщина 1991 года рождения оштрафована по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителямиобязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Телефонограмма в отдел полиции поступила от сотрудников станции скорой медицинской помощи, которые сообщили о том, что доме №151 по улице Нейбута находится женщина в состоянии алкогольного опьянения, а ее 3-летней дочери требуется медицинское обследование. Женщина от госпитализации отказалась.

На место происшествия прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних и представители отдела социальной защиты населения, которые и составили административный протокол.



Ребенка осмотрел педиатр. Девочке оказана медицинская помощь.

Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семья поставлена на профилактический учет.