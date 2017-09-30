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Происшествия

Владивостокский бомж задержан за серию краж

Мужчина крал вещи из автомобилей, магазинов - и даже хостела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции Владивостоа поступило сообщение о краже от постояльца одного из хостелов в районе улицы Фокина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Установлено, что когда потерпевший находился в другой комнате, злоумышленник проник в помещение через открытое окно и похитил ноутбук.

В ходе розыска был задержан 44-летний гражданин без определенного места жительства. В отделе полиции мужчина дал признательные показания в еще нескольких аналогичных преступлениях. На его счету кражи из автомобилей и магазинов. Возбуждены уголовные дела по статье "кража".

Фигурант направлен в СИЗО.

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