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Во Владивостоке автомобиль буквально «подвис» после ДТП

Toyota Crown так и осталась на месте аварии до утра
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ночь на субботу, 30 сентября, произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля; один из участников столкновения - автомобиль Toyota Crown - так и остался в "подвешенном" состоянии до утра на месте, куда вылетел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Столкновение произошло в районе дома №8 по улице Суханова. Теперь Crown здесь стоит, как "памятник мастеру парковки". Второй автомобиль, разбитый в ДТП "в хлам" убрали еще ночью.

О том, были ли в аварии пострадавшие, не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


Фото: Инстаграм

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