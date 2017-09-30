Известный Instagram-паблик Приморья вышел из «бана»

Необъяснимая блокировка продлилась почти полторы недели

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Один из известных Instagram-пабликов Приморья - ДПС-Контроль - вышел из "бана", который соцсеть устроила сотням аккаунтов по всему миру, сообщает корреспондент РИА VladNews. Блокировка продлилась несколько дней - с 21 по 29 сентября, в течение всего этого времени руководство аккаунта вело переговоры с Instagram:

- Нам они (техподдержка Instagram - прим.ред.) сообщили, что аккаунт заблокирован из-за нарушений, но каких именно – непонятно. Накруток подписчиков у нас никогда не было, не было и публикаций, которые могли бы вызвать вопросы, – рассказал корреспонденту РИА VladNews руководитель «ДПС-Контроля».

Что именно стало причиной массовых блокировок - официально не объявлено, пользователи высказывают различные мнения (включая системную ошибку и хакерскую атаку). Всего в Приморье блокировке подверглись четыре Instagram-паблика, из них один - постоянной.