Во Владивостоке эвакуировали людей из Дома ребенка

После окончания учений малышам дали возможность посидеть за рулём пожарного автомобиля

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Госпожнадзора и огнеборцы Первомайского района Владивостока провели в Краевом психоневрологическом Доме ребёнка на улице Окатовая учебную эвакуацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

По легенде, пожар начался в музыкальном классе на втором этаже. В учреждении сработала пожарная сигнализация, сигнал поступил на пульт пожарной охраны. В момент возгорания в помещении находилось 66 человек. Все дети и персонал учреждения срочно, за 2 минуты, покинули здание по эвакуационным путям и вышли на детскую площадку.

Огнеборцы, оперативно прибывшие на место пожара, немедленно приступили к ликвидации возгорания. В максимально короткое время учебный пожар был ликвидирован.

По окончании мероприятия малышам дали возможность посидеть за рулём пожарного автомобиля и познакомиться с его устройством.

Фото: МЧС Приморского края