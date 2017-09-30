В выходные дни во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов

Это связано с производством работ по прокладке здесь сетей наружного водопровода

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В выходные дни, 30 сентября и 1 октября, во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 городских автобусных маршрутов. Причина – ремонтные работы на улице Светланской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, речь идет о следующих маршрутах:

№ маршрута Наименование маршрута 13 Ж/д вокзал - Змеинка 17Л Карбышева - Площадь Борцов Революции - Луговая 23Л Больница ДВНЦ - Площадь Борцов Революции - Луговая 24 Фанзавод - Луговая - Площадь Борцов Революции - Фанзавод 31 Бухта Тихая - Ж/д вокзал 39Д Сафонова - Ж/д вокзал 49 Ж/д вокзал - Вилкова - Окатовая 54 Луговая - Баляева - 1-я Речка - Луговая 54А Луговая - Площадь Борцов Революции - Баляева - Луговая 55 3-я Рабочая - Площадь Борцов Революции - Диомид - 3-я Рабочая 62 Маяк - Окатовая - Трудовая 66 Площадь Борцов Революции - 64 микрорайон 90 Площадь Борцов Революции - Луговая 98Д Луговая - Снеговая Падь - Площадь Борцов Революции - Луговая 98Ц Луговая - Площадь Борцов Революции - Снеговая Падь - Луговая

Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту.

Автобусы, следующие в центр со стороны Первой Речки, в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево на Океанский проспект, следовать по улице Суханова до остановки «ДВГТУ» и далее по установленному маршруту.

Автобусы маршрута № 98Ц будут разворачиваться в районе магазина «Изумруд», маршрута № 98Д – на «Авангарде» поворачивать направо, двигаться по Пушкинской до остановки «ДВГТУ» и далее в обратную сторону по Светланской.

Напомним, в ближайшие выходные на улице Светланской будет ограничено движение транспорта. Это связано с производством работ по прокладке здесь сетей наружного водопровода.