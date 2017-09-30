В выходные дни во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов

В выходные дни, 30 сентября и 1 октября, во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 городских автобусных маршрутов. Причина – ремонтные работы на улице Светланской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, речь идет о следующих маршрутах:
|№
маршрута
|Наименование маршрута
|13
|Ж/д вокзал - Змеинка
|17Л
|Карбышева - Площадь Борцов Революции - Луговая
|23Л
|Больница ДВНЦ - Площадь Борцов Революции - Луговая
|24
|Фанзавод - Луговая - Площадь Борцов Революции - Фанзавод
|31
|Бухта Тихая - Ж/д вокзал
|39Д
|Сафонова - Ж/д вокзал
|49
|Ж/д вокзал - Вилкова - Окатовая
|54
|Луговая - Баляева - 1-я Речка - Луговая
|54А
|Луговая - Площадь Борцов Революции - Баляева - Луговая
|55
|3-я Рабочая - Площадь Борцов Революции - Диомид - 3-я Рабочая
|62
|Маяк - Окатовая - Трудовая
|66
|Площадь Борцов Революции - 64 микрорайон
|90
|Площадь Борцов Революции - Луговая
|98Д
|Луговая - Снеговая Падь - Площадь Борцов Революции - Луговая
|98Ц
|Луговая - Площадь Борцов Революции - Снеговая Падь - Луговая
Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту.
Автобусы, следующие в центр со стороны Первой Речки, в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево на Океанский проспект, следовать по улице Суханова до остановки «ДВГТУ» и далее по установленному маршруту.
Автобусы маршрута № 98Ц будут разворачиваться в районе магазина «Изумруд», маршрута № 98Д – на «Авангарде» поворачивать направо, двигаться по Пушкинской до остановки «ДВГТУ» и далее в обратную сторону по Светланской.
Напомним, в ближайшие выходные на улице Светланской будет ограничено движение транспорта. Это связано с производством работ по прокладке здесь сетей наружного водопровода.