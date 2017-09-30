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В выходные дни во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов

Это связано с производством работ по прокладке здесь сетей наружного водопровода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В выходные дни, 30 сентября и 1 октября, во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 городских автобусных маршрутов. Причина – ремонтные работы на улице Светланской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, речь идет о следующих маршрутах:

маршрута

Наименование маршрута
13Ж/д вокзал - Змеинка
17ЛКарбышева - Площадь Борцов Революции - Луговая
23ЛБольница ДВНЦ - Площадь Борцов Революции - Луговая
24Фанзавод - Луговая - Площадь Борцов Революции - Фанзавод
31Бухта Тихая - Ж/д вокзал
39ДСафонова - Ж/д вокзал
49Ж/д вокзал - Вилкова - Окатовая
54Луговая - Баляева - 1-я Речка - Луговая
54АЛуговая - Площадь Борцов Революции - Баляева - Луговая
553-я Рабочая - Площадь Борцов Революции - Диомид - 3-я Рабочая
62Маяк - Окатовая - Трудовая
66Площадь Борцов Революции - 64 микрорайон
90Площадь Борцов Революции - Луговая
98ДЛуговая - Снеговая Падь - Площадь Борцов Революции - Луговая
98ЦЛуговая - Площадь Борцов Революции - Снеговая Падь - Луговая

Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту.

Автобусы, следующие в центр со стороны Первой Речки, в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево на Океанский проспект, следовать по улице Суханова до остановки «ДВГТУ» и далее по установленному маршруту.

Автобусы маршрута № 98Ц будут разворачиваться в районе магазина «Изумруд», маршрута № 98Д – на «Авангарде» поворачивать направо, двигаться по Пушкинской до остановки «ДВГТУ» и далее в обратную сторону по Светланской.

Напомним, в ближайшие выходные на улице Светланской будет ограничено движение транспорта. Это связано с производством работ по прокладке здесь сетей наружного водопровода.

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