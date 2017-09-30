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Политика и экономика

Владимир Путин поручил стимулировать приток инвестиций в энергетику

Этот вопрос главы государств обсуждали в ходе ВЭФ во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина Правительству РФ. В их числе - проработка механизмов стимулирования притока частных инвестиций в создание и (или) модернизацию объектов энергетики на Дальнем Востоке страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Взаимодействие в сфере энергетики на Дальнем Востоке России обсуждали на пленарном заседании III Восточного экономического форума. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал сферу энергетики традиционной сферой сотрудничества России и Японии. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем выступлении отметил, что «сотрудничество в электроэнергетике является задачей по созданию новой парадигмы энергетики». По словам российского лидера Владимира Путина, работа в сфере энергетики будет продолжена: «Все присутствующие здесь в этом в высшей степени заинтересованы».

«Развитие энергетики необходимо для раскрытия экономического потенциала Дальнего Востока. Десятилетиями повышенные энерготарифы являлись препятствием для запуска целого ряда заводов и предприятий. Сейчас принято решение о доведении их до среднероссийского уровня. Вместе с тем необходимо развивать дополнительные мощности, чтобы снизить себестоимость электроэнергии. Особенно это актуально для энергоизолированных районов», – отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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