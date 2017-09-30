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Общество

В России количество электромобилей превысило 1000

45% от этого объема приходится на Nissan Leaf
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Аналитики агентства «Автостат» исследовали российский парк легковых автомобилей и сделали вывод, что по состоянию на 1 июля в нашей стране насчитывается 1,1 тыс. электромобилей. Примечательно, но они представлены всего лишь несколькими моделями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как стало известно, 45% от этого объема приходится на Nissan Leaf, который зарегистрирован в количестве 508 единиц. Следом идут Mitsubishi i-MiEV (271 шт.), доля которого составляет 24%, и Tesla Model S с численностью 181 единицы (16%).

Менее сотни машин – это электромобили LADA Ellada (93 шт.). Остальные электрокары - это Tesla Model X – 34 шт.; Renault Twizy – 26 шт.; BMW i3 – 8 шт.

Стоит заметить, что треть всех электрокаров в России стоит на учете в Москве и Подмосковье (367 шт.). Кроме того, каждый шестой электромобиль зарегистрирован в Приморском крае (192 шт.).

В Хабаровском крае числятся 74 единицы, а в Краснодарском крае – 67. В Самарской области и Санкт-Петербурге - по 51 электромобилю, в Иркутской области и Ставропольском крае - 26 и 25 соответственно. В остальных российских регионах этот показатель составляет менее 20 электрокаров.

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