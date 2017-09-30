Мощная магнитная буря накрыла Землю

Метеозависимым людям рекомендуется в период магнитных бурь снижать физическую и психологическую нагрузку

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщает пресс-служба Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Этой магнитной буре присвоена третья категория по пятибалльной шкале.



Как объяснили ученые, земля вошла в поток быстрого солнечного ветра около 09:00 27 сентября. Сегодня магнитная буря достигла пика. При вхождении в поток мощного солнечного ветра скорость окружающей плазмы увеличилась с 300-350 км/сек до примерно 500 км/сек. Около полуночи скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650-700 км/сек. Пока такая скорость сохраняется, но уже Земля выйдет из этого потока. Магнитная буря, отмечают ученые, затихнет, скорее всего, в пятницу во второй половине дня.



Данные о потоках солнечного ветра ученые получили с помощью аппарата ACE, находящегося на линии Солнце-Земля в точке гравитационного равновесия L1.







«Уровень колебаний магнитного поля Земли, принимающего на себя основное воздействие, соответствует сейчас уровню Kp=7, что классифицируется как сильная магнитная буря», - отметили ученые.



В период магнитных бурь, отмечают ученые, следует более внимательно следить за здоровьем метеозависимым людям. Дело в том, что при сильных магнитных бурях могут обостряться хронические заболевания. Нередко магнитные бури становятся причиной сильных головных болей, скачков давления и даже бессонницы.



Метеозависимым людям рекомендуется в период магнитных бурь снижать физическую и психологическую нагрузку, больше отдыхать, а также следить за питанием.