Названы самые гостеприимные города России

Специалисты составили ТОП-10

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Сервис онлайн-бронирования Booking.com составил список самых гостеприимных российских городов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что топ-10 возглавил город Казань. Как выяснилось, столица Татарстана нравится туристам своей уникальной архитектурой, транспортной доступностью, самобытной кухней и радушием жителей.



Кроме того, Казань включена в список лучших направлений для гастротуризма



На втором месте оказалась Москва, а третью позицию занял Санкт-Петербург. Не секрет, что обе столицы привлекают туристов богатой культурной жизнью, а также историческим наследием.



В топ-5 также вошли Краснодар и Калининград, а вслед за ними в списке расположились Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.