Выпуск iPhone X может задержаться из-за нехватки деталей

Производство и сборка компонентов требует больше времени, чем было запланировано

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Американская компания Apple задержит выход смартфона iPhone X из-за непредвиденной проблемы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как оказалось, производитель компонентов для датчика распознавания лица не справляется с задачей - не успевает выпустить достаточное количество деталей.



Отмечается, что производство и сборка компонентов требует больше времени, чем было запланировано.



Как считают эксперты рынка, заминка на производстве может нанести серьезный удар на финансовому состоянию компании. Не исключено, что это может привести к дефициту выпускаемого продукта к моменту начала продаж.



Напомним, что новые iPhone 8 и iPhone X были представлены компанией Apple 12 сентября в Театре имени Стива Джобса в городе Купертино (штат Калифорния, США).