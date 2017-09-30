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Общество

Выпуск iPhone X может задержаться из-за нехватки деталей

Производство и сборка компонентов требует больше времени, чем было запланировано
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Американская компания Apple задержит выход смартфона iPhone X из-за непредвиденной проблемы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как оказалось, производитель компонентов для датчика распознавания лица не справляется с задачей - не успевает выпустить достаточное количество деталей.

Отмечается, что производство и сборка компонентов требует больше времени, чем было запланировано.

Как считают эксперты рынка, заминка на производстве может нанести серьезный удар на финансовому состоянию компании. Не исключено, что это может привести к дефициту выпускаемого продукта к моменту начала продаж.

Напомним, что новые iPhone 8 и iPhone X были представлены компанией Apple 12 сентября в Театре имени Стива Джобса в городе Купертино (штат Калифорния, США).

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