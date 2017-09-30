Беременная экс-участница Дом-2 из Владивостока подает на развод 16:48, 29 сентября Беременная экс-участница Дом-2 из Владивостока подает на развод
Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря 15:05, 29 сентября Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря
Политическая осень Приморья 14:47, 29 сентября Политическая осень Приморья (Эксклюзив)
Новостная лента
Сентябрь, 30 суббота
01:33
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
01:33
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
01:33
Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться? Эксклюзив
01:21
Выпуск iPhone X может задержаться из-за нехватки деталей
00:07
Госдолг Приморского края снизился почти в 2 раза
Сентябрь, 29 пятница
23:40
Почти три тысячи школьников Владивостока с начала года стали слушателями лекций о вреде курения, алкоголя и наркотиков Фото
22:37
На конкурс грантов «Молодежная инициатива» в администрацию Владивостока подано 39 заявок
21:28
Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом проведения выборных кампаний Фото
20:33
Экипажи самолетов МиГ-31 провели парные полёты над Камчаткой
19:08
На улице Светланской начался демонтаж второго участка трамвайных путей
18:21
Неизвестные ограбили мотоциклиста в Приморье
18:00
На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли
17:48
Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%
17:37
Приморец, который нашел оптовую партию наркотика, рискует сесть на 10 лет
17:26
Во Владивостоке наградили победителей городского конкурса «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству» Фото
17:18
Регионы начали получать бесплатные федеральные земли для решения проблем обманутых дольщиков
17:07
Как изменятся российские города в ближайшее время?
16:59
Законодательную базу по развитию ДФО систематизируют
16:48
Беременная экс-участница Дом-2 из Владивостока подает на развод
16:33
Путин поручил до 2025 года поднять дальневосточную социалку выше среднероссийского уровня
16:27
"Леммамобиль" раздаст подарки во Владивостоке
16:24
Китайские журналисты показали класс приморским коллегам Эксклюзив
16:20
Во Владивостоке появились три новые улицы Фото
16:07
Приморцев будут учить во Владивостоке огранке алмазов
15:54
В Приморье объявили о забраковке еще одного лекарства
15:54
Сбербанк в Приморье провел первый семинар по интернет-эквайрингу для представителей малого бизнеса Фото
15:42
В приморской столице отметили 55-летие восстановления востоковедного образования во Владивостоке Фото
15:30
Водитель маршрутного автобуса во Владивостоке лишился прав за выезд на «встречку»
15:18
В правительстве РФ - аврал по реализации Концепции демографического развития ДФО
15:05
Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря
14:53
В США создали научную «религию»
14:47
Политическая осень Приморья Эксклюзив
14:41
Всего за три дня пребывания во Владивостоке кистевой хирург провел семь операций Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Госдолг Приморского края снизился почти в 2 раза

В этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Государственный долг Приморья за последние четыре года сократился почти в два раза и сейчас составляет 4,98 миллиарда рублей. В этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Однако ситуация в Приморье с государственным долгом существенно улучшилась и позитивная динамика наблюдается последние несколько лет. На сегодняшний день государственный долг Приморского края составляет 4,98 миллиарда рублей, в том числе 3,78 миллиарда – бюджетные кредиты, коммерческие кредиты у субъекта отсутствуют. За четыре года краевой госдолг снизился в 1,8 раза, с 8,82 миллиардов рублей. Снижение объемов госдолга позволяет сокращать расходы на его обслуживание и направлять эти средства на социально значимые направления.

Отмечено также, что за последние три года снизилась долговая нагрузка в процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам. Так в 2014 году данный показатель составлял 16,7%, а сегодня – 7,4%.

Похожие новости
Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом проведения выборных кампаний
21:28, 29 сентября 2017 Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом проведения выборных кампаний

В ходе заседания отмечалось, что перспективы дальнейшего развития любого города России непосредственно связаны со стабильностью всех направлений его жизнедеятельности

На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли
18:00, 29 сентября 2017 На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли

Президент дал соответствующее поручение правительству РФ

Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%
17:48, 29 сентября 2017 Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%

Теперь в этих случаях гражданам предлагается альтернатива

Законодательную базу по развитию ДФО систематизируют
16:59, 29 сентября 2017 Законодательную базу по развитию ДФО систематизируют

До 1 февраля кабинет министров представит главе государства доклад

Путин поручил до 2025 года поднять дальневосточную социалку выше среднероссийского уровня
16:33, 29 сентября 2017 Путин поручил до 2025 года поднять дальневосточную социалку выше среднероссийского уровня

Первый доклад главе государства будет представлен до 1 марта 2018 года

Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря
15:05, 29 сентября 2017 Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря

Краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Владивостока

Политическая осень Приморья
14:47, 29 сентября 2017 Политическая осень Приморья

Губернатор края Владимир Миклушевский может уйти в отставку в ближайшее время