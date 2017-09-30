Госдолг Приморского края снизился почти в 2 раза

В этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Государственный долг Приморья за последние четыре года сократился почти в два раза и сейчас составляет 4,98 миллиарда рублей. В этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Однако ситуация в Приморье с государственным долгом существенно улучшилась и позитивная динамика наблюдается последние несколько лет. На сегодняшний день государственный долг Приморского края составляет 4,98 миллиарда рублей, в том числе 3,78 миллиарда – бюджетные кредиты, коммерческие кредиты у субъекта отсутствуют. За четыре года краевой госдолг снизился в 1,8 раза, с 8,82 миллиардов рублей. Снижение объемов госдолга позволяет сокращать расходы на его обслуживание и направлять эти средства на социально значимые направления.

Отмечено также, что за последние три года снизилась долговая нагрузка в процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам. Так в 2014 году данный показатель составлял 16,7%, а сегодня – 7,4%.