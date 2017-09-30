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Культура

Афиша культурных событий Приморья с 30 сентября по 6 октября

Куда сходить в ближайшие дни
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского во второй раз проходит проект «Дни Эрмитажа», сообщает РИАVladNews со ссылкой на администрацию края.

Программу мероприятий, которые продлятся до 1 октября, можно посмотреть здесь. Вход на все мероприятия – свободный.

В Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) работает постоянная экспозиция «Русское искусство второй половины XVI – начала XX века».

«Дни Эрмитажа-2017» стартовали в Приморье

Древнерусское искусство представлено иконами XVI – XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII – начала XX веков посетители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, открыты выставки:

«Прикосновение к античности» – не просто поэтичная метафора: ведь из всей богатейшей коллекции древних ваз во Владивосток прибыла только одна. Именно вазопись – главный источник знаний о том, как одевались, причесывались, во что верили и на чем передвигались люди, жившие двадцать пять веков назад на Апеннинском полуострове.

«Фотомиг» – о масштабная выставка, объединившая более ста участников, среди которых: Юрий Волков, Алексей Воронин, Сергей Кирьянов, Наталья Скрипка, Виктор Хмелик. Координаторы проекта, предлагая фотографам и фотоклубам Приморья участие в выставке, ставили условием предоставить только одну работу, лучшую, по мнению автора.

Выставка представлена в залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

Там же можно посетить выставку современных художников России «Гуашь Два О», организованной в рамках долгосрочного проекта «Россия в Эрарте» (г. Санкт-Петербург). В изобразительном ряду выставки преобладает пронизывающая искусство ХХ–ХХI веков экспрессионистическая линия. Колористически активные, энергично написанные работы несут в себе ту витальную силу, ту яркость визуальных впечатлений, которых подчас так недостаёт в сером северном свете 60-й широты.

Также приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева. В главном корпусе музейного комплекса – на Светланской, 20, работает выставка «LENIN. Образ вождя». Среди экспонатов представлено множество вещей, созданных в Советском Союзе. Также на выставке можно познакомиться с портретами вождя мирового пролетариата, выполненными художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

Здесь же до конца года работает выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII – начала XX века.

«Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы в фотографиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938-1941». Выставочный проект знакомит с коллекцией фотографий из собрания Приморского музея – единственным в мире фотодокументом традиционного уклада жизни староверов. Также, в качестве аккомпанемента к фотографическим материалам, на выставке представлены предметы быта, одежда и религиозные книги, принадлежавшие семьям староверов и переданные в разное время в фонды.

5 октября в 17:00 состоится открытие выставки, приуроченной к 145-летию со дня рождения Владимира Арсеньева – «В поисках страны Удэхе». Зритель сможет проследить жизненный путь героя – от грезящего о путешествиях подростка до известного исследователя, писателя с мировым именем – как путь к своей мечте – волшебной стране, где человек живёт в абсолютной гармонии с природой, осознавая мощь и величие бескрайнего зелёного моря – Уссурийской тайги.

В главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) пройдут:

30 сентября в 12.00 – детская музыкальная программа «Волк и семеро козлят на новый лад»;

30 сентября в 18.30 – «Виолончель & Скрипка. Союз смычков и струн»;

1 октября в 12.00 – детская музыкальная программа «Детский альбом П.И. Чайковского»;

5 октября в 18.30 – концертная программа «Танго страсти»;

6 октября в 18.30 – Эстрадная Концертная программа «Большая перемена» к Всемирному Дню учителя.

Солисты Мариинки выступят на Приморской сцене в опере «Летучий голландец»

Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) представит:

30 сентября в 19.00 – одноактный балеты Баланчина;

1 октября в 17.00 – опера в четырёх действиях «Кармен»;

5 и 6 октября в 19.00 – балет в трёх действиях, четырёх картинах «Лебединое озеро».

Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (Светланская, 49) покажет зрителю:

30 сентября в 18.30 –историческая хроника в двух действиях «Стена»;

1 октября в 18.30 – комедия в двух действиях «Боинг-Боинг»;

3 октября в 18.30 – мелодрама-детектив в двух действиях «Русская рулетка (женский вариант)»;

4 октября в 18.30 – спектакль-фарс в двух действиях «Как бы нам пришить старушку?»;

5 октября в 18.30 – пьеса в двух действиях «Поминальная молитва»;

6 октября в 18.30 – пьеса в двух действиях «Анна Каренина».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

Доступна онлайн-продажа билетов на официальном сайте. Для этого нужно зайти во вкладку «Билеты» и совершить покупку онлайн. Предварительная продажа начинается за две недели до нужной даты.

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