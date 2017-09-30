С китайским языком и культурой Поднебесной юные горожане знакомятся в библиотеке Владивостока

Встречи клуба китайского языка проходят один раз в неделю абсолютно бесплатно

Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

Занятия по китайскому языку возобновляются в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48). В воскресенье, 1 октября, в 11:30 состоится первая этой осенью встреча клуба китайского языка. В игровой форме ребята знакомятся здесь с культурой, традициями и языком Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Эти мероприятия, рассчитанные на ребят 7-12 лет, проводит волонтёр – студентка 4-го курса факультета зарубежного регионоведения ДВФУ Юлия Королёва.

«Игровая форма сразу вовлекает детей в процесс знакомства с новым языком и культурой страны, а просмотр мультипликационных фильмов на китайском языке, творческие задания и ситуативные диалоги улучшают концентрацию, способствует лучшему восприятию информации», – отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Встречи клуба китайского языка проходят один раз в неделю абсолютно бесплатно. Стартовал данный проект в муниципальных библиотеках Владивостока в марте 2015 года.