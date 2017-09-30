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Культура

Кинематографисты из Польши проведут мастер-класс во Владивостоке

Вход свободный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 30 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 30 сентября, в 19 часов в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) пройдёт мастер-класс – о кинопроизводстве и секретах киноиндустрии расскажут режиссёр Кристиан Матысек и продюсер Михал Бяложей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», Кристиан Матысек режиссёр, сценарист, оператор-постановщик документальных фильмов, отмеченных Нью-Йоркским кинофестивалем, Чикагским международным кинофестивалем и другими. В 2001 году Кристиан Матисек снял свой самый известный фильм «С клювом и когтем», где сцены из жизни птиц были смонтированы в жанре художественного фильма. Реализация проекта заняла более трех лет.

Михал Бяложей работал над крупными документальными, игровыми, короткометражными и рекламными проектами. В настоящее время реализует авторский проект – документальный фильм о бразильском атлантическом лесе.

Организаторы мероприятия – МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» при поддержке Кинокомиссии Приморского края – приглашают на мастер-класс всех желающих. Вход свободный.

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