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Общество

"Леммамобиль" раздаст подарки во Владивостоке

​Время пришло! Поехали! Со 2-го по 6 октября радио Лемма и канал ТНТ проводят акцию – «Леммамобиль!
Фото: primorye24.ru Фото: primorye24.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Каждый день со 2 по 6 октября, с 11-00 до 13-00, на улицы Владивостока будет выезжать фирменный «Гелендваген» физрука Фомы и останавливаться в какой-нибудь точке города. Для чего? Для того, чтобы, по подсказкам ведущих радио «Лемма» вы смогли определить его место положение. Не раздумывая подъехать и получить призы! А еще принять участие в конкурсе! У вас будет возможность;

1. Сделать фото с «Геликом» и выложить в любую соц. сеть с хэштегом #ФизрукВл (Instagram, Vkontakte, Facebook, Одноклассники).

2. Мы найдем ваше фото по хэштегу и выложим в официальной группе ТНТ-Владивосток «ВКонтакте»: vk.com/tnt.vladivostok

3. С 9-го октября в группе начнется конкурс на лучший снимок. Голосование продлиться до 15 октября.

За фото, набравшие наибольшее количество лайков в нашей группе ВКонтакте vk.com/tnt.vladivostok , мы вручим крутые подарки от Физрука!

Главный приз - тачка Фомы на целый день - твоя!!!

Итак, со 2-го по 6 октября ловим «Гелик» Физрука!!! Следите за эфиром радио «Лемма»!

Подробности и условия акции смотрите на странице: vk.com/tnt.vladivostok

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