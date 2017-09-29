"Леммамобиль" раздаст подарки во Владивостоке

Каждый день со 2 по 6 октября, с 11-00 до 13-00, на улицы Владивостока будет выезжать фирменный «Гелендваген» физрука Фомы и останавливаться в какой-нибудь точке города. Для чего? Для того, чтобы, по подсказкам ведущих радио «Лемма» вы смогли определить его место положение. Не раздумывая подъехать и получить призы! А еще принять участие в конкурсе! У вас будет возможность;
1. Сделать фото с «Геликом» и выложить в любую соц. сеть с хэштегом #ФизрукВл (Instagram, Vkontakte, Facebook, Одноклассники).
2. Мы найдем ваше фото по хэштегу и выложим в официальной группе ТНТ-Владивосток «ВКонтакте»: vk.com/tnt.vladivostok
3. С 9-го октября в группе начнется конкурс на лучший снимок. Голосование продлиться до 15 октября.
За фото, набравшие наибольшее количество лайков в нашей группе ВКонтакте vk.com/tnt.vladivostok , мы вручим крутые подарки от Физрука!
Главный приз - тачка Фомы на целый день - твоя!!!
Итак, со 2-го по 6 октября ловим «Гелик» Физрука!!! Следите за эфиром радио «Лемма»!
Подробности и условия акции смотрите на странице: vk.com/tnt.vladivostok