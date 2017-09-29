Китайские журналисты показали класс приморским коллегам

VI Форум СМИ Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России прошел в Шэньяне

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Правительство провинции Ляонин, Китайской Народной республики, в рамках регулярных обменов в городе Шеньяне, пригласили приморских журналистов — радийщиков, телевизионщиков, интернет-редакторов, редакторов газет на «VI форум СМИ Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России», сообщает РИА VladNews.

Было запланировано много встреч и мероприятий, проходивших на самом высоком уровне. Первая встреча представителей VI-го форума СМИ китайской и российской сторон состоялась за круглым столом, за которым обсуждались планы совместной работы, по расширению сфер взаимодействий, планирования новых стратегий и развития международных отношений.

В ходе встречи вырабатывались шаги, направленные на укрепление, дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества между СМИ Китая и Дальнего Востока. Было уделено внимание проектам, совместно реализованным за прошедшие годы. В приветственном слове заместитель начальника Пресс-канцелярии Правительства провинции Ляонин, Чжан Шаожуй дал положительную оценку регулярным обменам, визитами средств массовой информации, которые помогают налаживать обратную связь, лучше узнавать и понимать возможности друг друга, что в свою очередь помогает более плотному и плодотворному диалогу. Начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Чжао Шуньго рассказал о ключевых задачах и поддержке сотрудничества Китая и Дальнего Востока России, направленных на сохранение добропорядочных партнерских отношений в работе над новыми проектами. Генеральный консул Генерального консульства России в Шэньяне, Сергей Пальтов - уделил внимание тенденции увеличения совместных мероприятий между нашими странами, а так же выразил надежду на долгосрочный эффект и качество подобных встреч, о регулярном культурном обмене журналистами Китая и России, для повышения профессионализма и внутреннего понимания происходящих событий в странах, для обьективного и оперативного освещения событий.

На форуме обсудили тему международного сотрудничества провинции Ляонин в рамках инициативы «Один пояс-Один путь», который носит исключительно экономический характер и направлен на создание в регионе сбалансированной транспортной, энергетической, производственной инфраструктуры, поэтапному упрощению условий торговли, финансовой и инвестиционной деятельности. Надо заметить, что провинция Ляонин – является колыбелью индустриализации, производственной базой промышленных технологий, научных инноваций и образования.

Было высказано пожелание о продолжении диалога в этом направлении, о широком пространстве для деятельности и больших возможностях, которые несет в себе глобальный проект «Один пояс – один путь» , в плане взаимовыгодного торгового сотрудничества Китая и стран Северо-Восточной Азии. В том числе и расширения сотрудничества с Россией в газоперерабатывающей, металлургической, рыбодобывающей, деревообрабатывающей промышленности, станкостроении, массовом строительстве транспортных коридоров, грузовых переходов. Все это положительно влияет на темпы экономического развития региона и на расширение международных связей.

В планах Китайского правительства - приглашать как можно больше журналистов для создания и воплощения в жизнь международных программ, для этого уже заложена положительная основа по укреплению традиций дружбы и сотрудничества, которые сложились за последние годы и нацелены на усиление добрососедских отношений, чтобы год от года партнерские связи между нашими городами и странами становились еще крепче.