Неизвестные ограбили мотоциклиста в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Партизанского городского округа, который сообщил о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, в вечернее время заявитель направлялся домой на мотоцикле. На дороге в районе Лозовского ключа заявитель встретил двух мужчин, с которыми у него завязался конфликт. Злоумышленники силой отобрали у потерпевшего мобильный телефон и мотоцикл, на котором скрылись.

В ходе розыска задержали двоих местных жителей в возрасте 23 и 38 лет задержаны и дали признательные показания.

Похищенный мотоцикл возвращен законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет.