Беременная экс-участница Дом-2 из Владивостока подает на развод 16:48, 29 сентября Беременная экс-участница Дом-2 из Владивостока подает на развод
Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря 15:05, 29 сентября Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря
Политическая осень Приморья 14:47, 29 сентября Политическая осень Приморья (Эксклюзив)
Новостная лента
Сентябрь, 29 пятница
19:29
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
19:29
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
19:29
Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться? Эксклюзив
19:08
На улице Светланской начался демонтаж второго участка трамвайных путей
18:21
Неизвестные ограбили мотоциклиста в Приморье
18:00
На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли
17:48
Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%
17:37
Приморец, который нашел оптовую партию наркотика, рискует сесть на 10 лет
17:26
Во Владивостоке наградили победителей городского конкурса «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству» Фото
17:18
Регионы начали получать бесплатные федеральные земли для решения проблем обманутых дольщиков
17:07
Как изменятся российские города в ближайшее время?
16:59
Законодательную базу по развитию ДФО систематизируют
16:48
Беременная экс-участница Дом-2 из Владивостока подает на развод
16:33
Путин поручил до 2025 года поднять дальневосточную социалку выше среднероссийского уровня
16:27
"Леммамобиль" раздаст подарки во Владивостоке
16:24
Китайские журналисты показали класс приморским коллегам Эксклюзив
16:20
Во Владивостоке появились три новые улицы Фото
16:07
Приморцев будут учить во Владивостоке огранке алмазов
15:54
В Приморье объявили о забраковке еще одного лекарства
15:54
Сбербанк в Приморье провел первый семинар по интернет-эквайрингу для представителей малого бизнеса Фото
15:42
В приморской столице отметили 55-летие восстановления востоковедного образования во Владивостоке Фото
15:30
Водитель маршрутного автобуса во Владивостоке лишился прав за выезд на «встречку»
15:18
В правительстве РФ - аврал по реализации Концепции демографического развития ДФО
15:05
Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря
14:53
В США создали научную «религию»
14:47
Политическая осень Приморья Эксклюзив
14:41
Всего за три дня пребывания во Владивостоке кистевой хирург провел семь операций Видео
14:28
Более 230 молодых семей Приморья получили сертификаты на новое жилье
14:15
В Приморье под запрет попали сливы с «мясом»
14:03
Япония отметила заслуги города Артема
13:51
Пьяный житель Владивостока осужден за избиение сотрудника полиции
13:39
Юные хоккеисты «Полюса» начали подготовку к новому сезону Видео
13:26
Эксперты: Почти половина смертей в Приморье - из-за сердца
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Неизвестные ограбили мотоциклиста в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Партизанского городского округа, который сообщил о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, в вечернее время заявитель направлялся домой на мотоцикле. На дороге в районе Лозовского ключа заявитель встретил двух мужчин, с которыми у него завязался конфликт. Злоумышленники силой отобрали у потерпевшего мобильный телефон и мотоцикл, на котором скрылись.

В ходе розыска задержали двоих местных жителей в возрасте 23 и 38 лет задержаны и дали признательные показания.

Похищенный мотоцикл возвращен законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет.

Похожие новости
Приморец, который нашел оптовую партию наркотика, рискует сесть на 10 лет
17:37, 29 сентября 2017 Приморец, который нашел оптовую партию наркотика, рискует сесть на 10 лет

Полицейские обнаружили у мужчины в сарае и гараже более 3,5 кг марихуаны

В Приморье объявили о забраковке еще одного лекарства
15:54, 29 сентября 2017 В Приморье объявили о забраковке еще одного лекарства

Партия «АСД фракция 3» не соответствует нормативам безопасности

Водитель маршрутного автобуса во Владивостоке лишился прав за выезд на «встречку»
15:30, 29 сентября 2017 Водитель маршрутного автобуса во Владивостоке лишился прав за выезд на «встречку»

В настоящее время материалы дела переданы в суд

В Приморье под запрет попали сливы с «мясом»
14:15, 29 сентября 2017 В Приморье под запрет попали сливы с «мясом»

Из-за червивых плодов в Китай вернули 9 тонн фруктов и овощей

Пьяный житель Владивостока осужден за избиение сотрудника полиции
13:51, 29 сентября 2017 Пьяный житель Владивостока осужден за избиение сотрудника полиции

Пострадавший получил различные травмы

Эксперты: Почти половина смертей в Приморье - из-за сердца
13:26, 29 сентября 2017 Эксперты: Почти половина смертей в Приморье - из-за сердца

Это главная причина смерти в регионе

Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки
12:50, 29 сентября 2017 Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки

Молодой человек поссорился с женщиной из-за денег