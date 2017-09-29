На Дальнем Востоке пересчитают сельхозземли

Президент дал соответствующее поручение правительству РФ

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО 5-8 сентября 2017 года. Так, правительству РФ поручено в срок до 1 сентября следующего года организовать работу по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории ДФО в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Напомним, на полях III ВЭФ во Владивостоке были презентованы семь инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.