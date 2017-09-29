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Политика и экономика

Минвостокразвития: Долю отказов в выдаче ДВ-гектаров снизили до 10%

Теперь в этих случаях гражданам предлагается альтернатива
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Июльские поправки в закон о «дальневосточном гектаре» позволили снизить количество «отказов» по заявлениям на предоставление земельных участков в рамках программы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Сегодня этот показатель в среднем по регионам Дальнего Востока не превышает отметки в 10%.

«Теперь уполномоченный орган, рассматривающий заявление гражданина на «дальневосточный гектар», обязан предлагать альтернативный вариант в случаях, когда раньше был бы дан отказ: это либо предложение по корректировке границ участка, либо перенос участка, либо предложение участка из списка стоящих на кадастровом учете», - рассказал Денис Кузин, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (далее АРЧК ДВ). «В рамках работ по введению в действие положений новой редакции закона о «дальневосточном гектаре» АРЧК ДВ провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, и семинар для представителей министерств по имущественным отношениям и землеустройству субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, всем сотрудникам уполномоченных органов были предоставлены соответствующие инструкции. В настоящий момент обучение проходят сотрудники всех многофункциональных центров «Мои документы».

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года – с этого момента участки были доступны для выбора жителям регионов ДФО. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может выбрать любой гражданин России. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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