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Политика и экономика

Главный полицейский Приморья останется в СИЗО до середины декабря

Краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию защиты бывшего замглавы краевого УМВД Ильи Шамратова - и оставил ее без удовлетворения:

- Постановление Ленинского суда было оставлено без изменений, - сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе краевого суда.

Известно, что Илья Шамратов, который стал подозреваемым по делу по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) в феврале 2017 года, пробудет в СИЗО, согласно решению Ленинского районного суда Владивостока, до 18 декабря.

Напомним, по версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

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