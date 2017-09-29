Приморец, который нашел оптовую партию наркотика, рискует сесть на 10 лет

Полицейские обнаружили у мужчины в сарае и гараже более 3,5 кг марихуаны

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного сбыта наркотических средств, сотрудниками полиции был проведен обыск в доме 50-летнего жителя станции Сибирцево Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

В ходе обыска в сарае и гараже, расположенных на придомовой территории обнаружена марихуана общим весом порядка 3,5 килограммов, а в огороде - две 15-литровые канистры с жидкостью, которая, согласно полученному заключению экспертизы, содержит в своем составе 85 граммов гашишного масла, что является крупным размером.

Установлено, что подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

С его слов, изъятые у него наркотические средства, он изготовил из дикорастущей конопли, которую нашел в начале осени в лесу Черниговского района, там же он нашел и канистры с наркосодержащей жидкостью. Наркотики хранил с целью личного употребления.

Следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый, до избрания меры пресечения помещен в изолятор временного содержания.