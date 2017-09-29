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Почти три тысячи школьников Владивостока с начала года стали слушателями лекций о вреде курения, алкоголя и наркотиков

Специалисты центра провели занятия для учеников школ № 20, 59 и 57
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В учреждениях образования Владивостока проходят профилактические занятия о вредном влиянии на организм курения, алкоголя и наркотиков. Организатор уроков – МКУ «Молодежный ресурсный центр». 28 и 29 сентября специалисты центра провели занятия для учеников школ № 20, 59 и 57, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Очень полезный урок, который провел для нас Молодежный ресурсный центр, – отметила классный руководитель 11 «Б» школы № 57 Ирина Бутко. – Конечно, на уроках мы говорим на эту тему с ребятами, но молодыми специалистами центра информация о том, как сохранить свое здоровье, подана по-новому – более доступно».

Как рассказала заместитель директора МКУ «Молодежный ресурсный центр» Ирина Самойленко, система ранней профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи активно внедряется сотрудниками центра в учебный процесс школ и колледжей города. С начала года слушателями таких профилактических занятий стали около трех тысяч подростков.

Уроки проходят на разные темы: «Наркотики: не влезать – убьет!», «Табак: курить или не курить» и «Алкоголь: мифы и реальность». Занятия построены в форме диалога с элементами тренинга.

Преподавателям подать заявку на проведение урока можно по телефону 222-22-94. Занятия проходят на бесплатной основе.

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