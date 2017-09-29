На конкурс грантов «Молодежная инициатива» в администрацию Владивостока подано 39 заявок

Пять победителей конкурса получат финансовую поддержку в размере 60 тысяч рублей

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока завершился прием заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива». Уже в эту субботу, 30 сентября, состоится предзащита проектов, где из 39 заявок выберут 20 лучших. После этого на защите пять победителей конкурса получат финансовую поддержку в размере 60 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, «Молодежная инициатива» – это возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет включительно получить и реализовать свой проект, который принесет пользу городу и будет интересен его жителям. Потенциальные участники должны обладать необходимыми профессиональными знаниями, чтобы суметь реализовать свои задумки.