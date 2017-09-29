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Политика и экономика

Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом проведения выборных кампаний

В ходе заседания отмечалось, что перспективы дальнейшего развития любого города России непосредственно связаны со стабильностью всех направлений его жизнедеятельности
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 сентября, в администрации Владивостока состоялось расширенное выездное заседание правления секции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) по вопросам организации муниципальных выборов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов на правах организатора мероприятия приветствовал коллег из избирательных комиссий Новосибирска, Омска, Красноярска, Тюмени, Барнаула, Новокузнецка. Приятным сюрпризом явилось участие в этом заседании председателей избирательных комиссий из Екатеринбурга и Сочи, несмотря на то, что эти города не входят в АСДГ. Этот факт подтверждает, что опыт организации и проведения во Владивостоке выборных кампаний привлекает внимание многих регионов России.

Участников этого выездного заседания правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов приветствовали исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и недавно избранный председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Константин Межонов отметил, что Владивосток за последние годы получает огромную поддержку высшего руководства нашей страны. Это выражается в проведении в нашем городе крупнейших международных мероприятий – саммита АТЭС, Восточного экономического форума, а также в новом статусе Владивостока в качестве свободного порта, организации у нас территорий опережающего развития. Преобразился и внешний облик Владивостока – возведены уникальные мосты, самый современный кампус Дальневосточного федерального университета, международный аэропорт, дорожные развязки.

Вела сегодняшнее заседание Тамара Краткая – председатель правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

Его участники поделились опытом организации и проведения муниципальных избирательных кампаний, обобщили практику применения избирательного законодательства, подробно обсудили аспекты рассмотрения обращений и жалоб граждан.

В ходе заседания отмечалось, что перспективы дальнейшего развития любого города России непосредственно связаны со стабильностью всех направлений его жизнедеятельности. В этом плане повседневная кропотливая и далеко не всегда заметная большинству жителей работа избирательных комиссий – это фундамент совершенствования городской среды и спокойствия городской атмосферы. И на них тоже лежит груз ответственности за комфорт и безопасность своих городов, за успешную реализацию программ по их развитию. Жители должны быть уверены в профессионализме, объективности всех участников избирательных комиссий, готовности честно и напряженно работать на благо их городов.

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