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Общество

На улице Светланской начался демонтаж второго участка трамвайных путей

Рабочие огородили центральную часть дорожного полотна и приступили к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается ремонт улицы Светланской в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Вчера, 28 сентября, начался второй этап работ по демонтажу трамвайных путей на участке от опор Золотого моста до Адмиральского сквера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрация города. 

Рабочие огородили центральную часть дорожного полотна и приступили к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Затем будут демонтированы и вывезены рельсы, выполнено устройство основания дороги и уложено новое дорожное покрытие.

Для организации временного беспрепятственного проезда большегрузного транспорта через трамвайные пути на перекрёстках улиц Светланской и Светланского переулка, а также Светланской и Лазо проведена отсыпка участков дороги фрезерованным ломом асфальта, а бетонное ограждение выставлено с учётом угла поворота грузовиков.

Как сообщили в управлении дороги благоустройства, работы идут по графику в круглосуточном режиме.

Напомним, реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» началась во Владивостоке в июне. Комплексный ремонт 13 километров дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи улицах: Светланской, Выселковой, Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева и Народном проспекте.

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