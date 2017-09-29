Как изменятся российские города в ближайшее время?

Треть жителей страны - это горожане

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В России решили всерьез взяться за развитие городской среды, так как именно в 1112 городах страны проживает большая часть населения, . Архитекторы, урбанисты, дизайнеры, девелоперы и чиновники объединились, чтобы создать новые стандарты комплексного развития этих территорий, отвечающие требованиям и вызовам века. «Лента.ру» попыталась разобраться в том, что это за стандарты и как они повлияют на жизнь россиян.

Конструктор городов

Три четверти жителей России живет в городах. При этом, по словам экспертов, в стране существует дефицит городской среды: то есть типов застройки, которые соответствуют современным представлениям о городе.

«Развитие среды и повышение качества жизни сегодня являются приоритетными задачами для всех городов России. Новые городские пространства создают новую экономику, дают импульс росту и развитию современных городов, — рассказал «Ленте.ру» гендиректор АИЖК Александр Плутник. — Сегодня неудобства жителям доставляет несбалансированность жилой, офисной и промышленной застройки, что создает высокий уровень маятниковой миграции и в разы увеличивает нагрузку на транспортную инфраструктуру. В центральных частях городов много ветхого жилья, промышленных предприятий, неиспользуемых сельхозугодий. Именно поэтому сейчас мы, по поручению правительства страны, разрабатываем стандарты комфортной городской среды. Они будут разные: для развития застроенных и свободных от застройки территорий, стандарты редевелопмента промышленных территорий. Они позволят вести системную работу по развитию городов».

«Стандарты в таком масштабе могут быть прекрасным путем для стран сделать резкий скачок, – считает ландшафтный архитектор Дариус Резнек, Karres+Brands. — Мы можем учиться на разработках, экспериментах и ошибках других стран и быть уверенными в том, что не повторим их».

«Наши города должны предлагать качественно иную среду, которая позволит привлекать и удерживать талантливых горожан с высшим образованием и амбициями, — рассказал «Ленте.ру» гендиректор КБ Стрелка Денис Леонтьев. — Для этого нужно трансформировать всю инфраструктуру: транспорт, жилые, деловые и промышленные районы города. Стандарт комплексного развития территорий необходим, чтобы определить что и как нужно развивать, с учетом особенностей каждого населенного пункта. И этот стандарт позволит также существенно повлиять на уровень безопасности, комфорта и экологичности среды»

«Для системного подхода к развитию городских территорий на основании Стандарта необходима актуализация существующей нормативно-правовой базы», — уточняет он.

Советская застройка со спальными районами не отвечает требованиям современного образа жизни горожан

«75 процентов многоквартирного жилого фонда РФ по-прежнему возводится по советской микрорайонной модели, которая создавалась преимущественно вокруг фабрик и заводов, — рассказал «Ленте.ру» партнер КБ Стрелка Алексей Муратов. — Это монотонная застройка с крупными кварталами, недостаточным количеством дорог и улиц и предназначенная лишь для одной функции — спальной».

Представления о современной городской среде складываются не только из мнений урбанистов, но и из вполне конкретных рекомендаций международных организаций ОЭСР и ООН-Хабитат. Так вот среда эта должна быть разнообразной и компактной — когда повседневные услуги, сервисы и иногда развлечения находятся в 5–10-минутной пешеходной доступности от жилых домов. «Это подтверждают исторические города: Париж, Санкт-Петербург, Вена — города с плотной, функционально и визуально насыщенной застройкой, с оживленными общественными пространствами не теряют привлекательности и конкурентоспособности на протяжении веков», — отмечает Муратов.

По оценке КБ Стрелка, на такие районы в России приходится только 8 процентов застроенных городских территорий.

Инструментом перехода к современной городской модели развития у нас, по словам Муратова, должны стать стандарты комплексного развития территорий, которые разрабатывает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) совместно с КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Руководитель проекта «Стандарты комплексного развития территорий» КБ Стрелка Екатерина Малеева утверждает, что новые стандарты — это не просто рестайлинг СНиПов (строительных норм и правил), которые используются до сегодняшнего дня на протяжении уже шестидесяти лет.

«Стандарт – документ стратегического уровня, основная задача которого сформировать комплексный подход к формированию и развитию качественной городской среды, соответствующей современным потребностям жителей городов России. В практическом смысле — это конструктор решений, позволяющий из имеющихся деталей собрать нечто совершенно уникальное, — рассказала она «Ленте.ру». — До этого система СНиПов предлагала единое решение, поэтому у нас по всей стране застройка одинаковая. Кроме того, использование СНиПов практически не синхронизировалось с остальными нормами, ГОСТами и СанПиНами, решение этой задачи также заложено в Стандарты».

Малеева отмечает, что актуализация существующих СНиПов и других норм – процессы, между собой никак не скоординированные, Стандарт решает в том числе и эту задачу.

Заводы стоят: одни блогеры в стране

Советские нормативы при планировании и строительстве жилья были определенным образом связаны с идеологией.

«Инфраструктура включала в себя минимальный набор ежедневых функций: встал, отвел ребенка в детский сад, пошел на завод, — объясняет Екатерина. — Были отдельные районы, где надо спать, и отдельные районы, где надо было работать».

К сожалению, с тех пор изменилось немногое. «И сегодня то, что строится на окраинах российских городов — это преступление, — рассказала «Ленте.ру» Елена Еременко директор «Брусника.Проектирование». — Микрорайоны с высокой плотностью и посредственным обустройством жизни. Все время, которое человек должен был после работы посвятить себе и своей семье, он тратит в дороге. При этом нет однозначной возможности строить разнообразное жилье в развитых районах, нет прозрачного механизма их качественной реновации и уплотнения».

Чтобы оптимизировать перемещения горожан, такой механизм потенциально должен отталкиваться прежде всего от их образа жизни. Который, по крайней мере, в крупнейших городах России, не так уж просто привести к общему знаменателю. Теперь все больше тех, кто работает через интернет из дома или, принципиально, трудится в пешей доступности от жилья. А многие живут на своем огороженном участке с домом, ездят на работу на машине, общественный мест практически не посещают и закупаются раз в неделю в гипермаркетах. Однако в КБ Стрелка разрозненные данные систематизировали.

«Мы разработали модели, которые учитывают эти разные потребности и предполагают создание для них оптимальной среды», — пояснила Малеева.

Модели четыре: пригородная, городская, центральная и мегагородская. В первой из них для индивидуального автомобильного транспорта предоставляются наибольшие возможности, которые сужаются далее в сторону четвертой модели. И в КБ Стрелка особо подчеркивают, что эти различия определяются не чьим-то приказом, а образом жизни людей.

Пригородная модель – это низкоэтажная застройка до 3 этажей, минимальное количество общественного транспорта и обилие жилья, с независимым отоплением и водоснабжением.

Городская модель – уже многоквартирные здания 5 – 9 этажей, 20 процентов от фонда составляют коммерческие помещения и еще 20 процентов – доля квартир, которые можно перевести в нежилое назначение, зеленая зона в пятиминутной пешей доступности от каждого дома.

В центральной модели сокращается расстояние пешей доступности зеленых зон, появляется 20-процентная доля жилья бизнес-класса. 5 процентов составляет доля зданий-акцентов высотой до 18 этажей.

Для мегагородской модели характерна 20-ти и более этажная застройка, малая обеспеченность автостоянками (100 мест на тысячу жителей). Здесь половину жилья составляет квартиры и апартаменты, сдающиеся в аренду. При этом 80 процентов от всей застройки – это именно бизнес-центры и другой нежилой фонд. Правда, такой тип среды применим лишь к нескольким российским городам-мегаполисам.

«Стандарты касаются двух важных вещей: пересмотра существующих норм застройки и изменение последовательности проектирования, — говорит Ольга Алексакова, сооснователь архитектурной мастерской BuroMoscow. — Исторически сложилось, что градостроительное проектирование в России начинается наоборот, с квартиры как экономической единицы, которая к тому же должна инсолироваться. Предписание последовательности шагов градостроительного проектирования от масштаба района к масштабу здания обеспечивает более контекстуальный и ответственный подход, «укоренение» нового проекта в существующей городской ткани, внимательное создание иерархии городских пространств».

Застроим и подстроимся

Примечательно, что в новых российских градостроительных проектах заложено понимание того, что социально-экономическая составляющая жизни может в корне измениться через десяток лет. Может быть все вдруг превратятся в блогеров и нужда в офисах просто отпадет? Решения, заложенные в стандарты, позволяют городской среде подстраиваться под новые экономические условия в текущем режиме.

К примеру, в КБ Стрелка предложили внедрять частую сетку улиц, делать кварталы небольших размеров. «Это позволяет городу быстро адаптироваться к изменениям в экономике и общественной жизни. Небольшие кварталы экономичнее, проще и легче обновлять, перестраивать, менять функция с жилой на деловую, например», — отмечает Малеева.

«Нормативы необходимы, чтобы с течением времени достичь высшего уровня качества, — делится опытом Хелле Юул, знаменитый финский архитектор, учредитель и партнер архитектурной компании JUUL | FROST Arkitekter. — В проектировании важна гибкость мышления, которая сделает жилье, строения и кварталы более устойчивыми и адаптивными к приспособлению под будущие нужды. В Скандинавии мы используем нормативы как раз для этого — чтобы создавать среду, качество которой не будет зависеть от политического влияния, смены административного аппарата и т.п.».

Битва за прохожее место и смерть спальных районов

Сегодня предпринимателю нужно бороться за то, чтобы именно его магазин находился на определенном перекрестке, где всегда много народу.

Благодаря новым стандартам среди малого и среднего бизнеса не только снизится конкуренция, но и начнется активное развитие: за счет частой сетки уличной сети предполагается создание большого числа маршрутов, которые позволят людям доходить от одной точки до другой самыми разными способами. «Возникает больше мест, где на первом этаже зданий можно расположить какие-то заведения торговли и услуг: магазины, клиники, парикмахерские, кафе и так далее. Причем стоимость аренды этих помещений будет снижаться из-за увеличения предложения», — рассказывает Екатерина.

Подобные подходы действительно могут серьезно повлиять на развитие честной конкуренции, но остается вопросом как их использовать в условиях сложившейся застройки.

«Мы провели анализ недвижимости по двадцати городам разного размера и географического положения. Строительство в них действительно происходит «в чистом поле» на окраинах», — говорит Малеева.

По ее словам, такая практика в конечном итоге может привести к деградации районов со сложившейся застройкой и исторических центров городов – обветшанию жилого фонда и инженерных коммуникаций, концентрации малообеспеченных слоев населения, росту преступности.

КБ активно работает над интенсификацией жизни в застроенных районах, ищет пути для включения туда новых функций. Но в каждом случае предлагается все же провести предварительную оценку на месте: развивать какой-то конкретный район или все же создать новый — универсального решения для всех 1112 городов быть не может.

«Мы, со своей стороны, предложим готовую и удобную методику для просчета и принятия управленческого решения», — подчеркнула Малеева.

«Россия простирается на 16 климатических зон и имеет огромное территориальное и культурное разнообразие, — комментирует Дариус Резнек. — Традиционная архитектура на юге и на севере выглядит по-разному, и так и должно быть в городе. Стандарты, которые разрабатывает КБ Стрелка, предлагают для этого метод размещения новых строений, основанный на особенностях климата, рельефа, водных ресурсов и т.д.»

Теплые улицы

Кстати о климатических зонах. В российских городах будущего будет уделено больше внимания развитию пешеходных и общественных пространств. Однако скептик скажет, что отечественный климат довольно суров и по-настоящему комфортно на улицах всего-то несколько летних месяцев.

«Люди ходят по тротуарам круглый год. Даже в Сибири, где лютые морозы, — отвечает на это Екатерина Малеева. — И внедрение новых стандартов поможет, в числе прочего, адаптировать эти зоны к погодным условиям. Такой опыт наработан в странах с похожим климатом — Финляндии, Канаде, и мы используем его в наших стандартах».

Так, к примеру, в параметрах застройки будет предусмотрено такое расположение домов, которое позволит защитить пешеходов от холодных ветров, а также будет предусматриваться создание на улице специальных укрытий, где стена находящегося рядом здания нагревается от солнца и согревает воздух.

Дорого и нескоро?

Встает закономерный вопрос о стоимости внедрения новых стандартов и о том, как быстро они могут повлиять на жизнь горожан. Или это все про отдаленное будущее?

Разработчики утверждают, что нормативным образом в стандартах будут определяться только моменты, касающиеся безопасности. Там не указано, что на пешеходных дорожках должны лежать именно дорогие гранитные плиты. Используя разные элементы, содержащиеся в этих стандартах, градостроители, как из конструктора, смогут собирать то, что им по карману.

«Едва ли не главное препятствие любых изменений — плохая способность понимать друг друга и договариваться о балансе интересов, — отмечает Елена Еременко, представляющая интересы компании-застройщика. — Стандарты комплексного развития территорий нужны как способ научить рынок говорить на одном языке. Как способ рассказать жителям города, каким должно быть хорошее жилье. Ведь их спрос создает предложение».

Наиболее амбициозные задумки, заложенные в новых стандартах, заработают только спустя десятилетие. Но не все: скажем, заложенное в них устройство уличной сети, способствующее повышению безопасности на дорогах, можно внедрить буквально за пару лет.

КБ Стрелка заканчивает разработку стандартов весной 2018 года. Затем предстоит период актуализации, который продлится до осени. К этому моменту уже будут реализовываться проекты благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах, мастер-планы территорий в Саратове и бухте Новик острова Русский во Владивостоке.

Глобальный же пересмотр российской градостроительной нормативной базы, по расчетам АИЖК, должен произойти к 2020 году. Все будет зависеть от того, как воспримут эту инициативу в обществе.

Стандарты комплексного развития территорий должны пройти согласование со всеми участниками строительного процесса, и только после этого будет возможен процесс их интеграции в нормативную базу.

«Стандарты позволят синхронизировать техническое и градостроительное регулирование, снять избыточные нормативные требования, что в свою очередь позволит упростить административные процедуры и повысить качество строительства при сохранении объемов ввода жилой недвижимости», — заключает Александр Плутник.