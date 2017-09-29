В правительстве РФ - аврал по реализации Концепции демографического развития ДФО

По поручению главы государства, работа должна быть выполнена до завтра

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

План мероприятий по реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года появится к 30 сентября этого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Такое поручение правительству РФ дал президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки в ДФО.

Принятая в июне этого года Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года направлена на кардинальное изменение демографической ситуации на Дальнем Востоке: обеспечение снижения смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов. Предусматривается, что реализация проекта будет осуществляться в два этапа: первый – стабилизация численности населения региона на уровне 6,2 млн человек к 2020 году ожидается, второй: увеличение численности населения до 6,5 млн человек к 2025 году.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка ранее подчеркивал, что концепция предполагает целый комплекс мер поддержки молодых семей, желающих связать свою жизнь с Дальним Востоком. В частности, планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, а также ввести налоговые льготы на ребенка для многодетных семей. Изменения коснутся и регионального материнского капитала – согласно концепции, планируется расширить направления его использования.

Дорожная карта по реализации концепции будет включать перечень мероприятий по повышению рождаемости, снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни, мероприятия по сокращению миграционного оттока населения с Дальнего Востока и привлечению в регион новых жителей, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом.

По поручению Президента РФ полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции должен быть разработан к концу сентября. Ранее Минвостокразвития России, совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, профильными министерствами и экспертным сообществом подготовили и представили на рассмотрение в Правительство РФ проект дорожной карты по реализации концепции.

Напомним, что задача по сокращению оттока населения с Дальнего Востока поставлена Президентом России Владимиром Путиным. «Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», - заявил Президент России Владимир Путин.