Законодательную базу по развитию ДФО систематизируют

До 1 февраля кабинет министров представит главе государства доклад

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Правительство России проанализирует применение законодательных актов, направленных на развитие дальневосточных регионов, и систематизирует соответствующую законодательную базу. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки на Дальней Восток в начале сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Мы формируем особые новаторские подходы к управлению Дальним Востоком. За последние четыре года принято 19 федеральных законов, которые заложили новую основу для работы по подъёму региона. Намерены и дальше совершенствовать законодательную базу, развивать Дальний Восток, провести её кодификацию и ещё более точную систематизацию для того, чтобы законы, а главное правоприменительная практика, правоприменение, были максимально удобны и понятны для граждан, инвесторов, бизнеса, государственных и муниципальных органов власти», - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.

По его словам, «это необходимо сделать и для более эффективной работы специальных механизмов, запущенных на Дальнем Востоке», применительно к территориям опережающего развития и свободному порту Владивосток.

Ранее Владимир Путин сообщил, что сегодня в целях развития Дальнего Востока принято 19 федеральных законов, еще 16 законопроектов находится в стадии подготовки к принятию, также подготовлено 72 акта правительства РФ, в стадии подготовки находится ещё 27.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сегодня в правительстве РФ идет работа по подготовке нового пакета предложений по улучшению условий инвестирования бизнеса на Дальнем Востоке в том числе по итогам Восточного экономического форума», - отметил глава Минвостока Александр Галушка.

До 1 февраля кабинет министров представит главе государства доклад.