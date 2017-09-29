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Беременная экс-участница Дом-2 из Владивостока подает на развод

Ольга Рапунцель рассказала об изменах Дмитрия Дмитренко
Фото: dmitry_dmitrenko Фото: dmitry_dmitrenko
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В сети уже несколько дней обсуждают развод экс-участников Дома-2 Владивостока Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, сообщает РИА VladNews.

Как оказалось, идиллия после долгожданной свадьбы в семье царила недолго. Не так давно стало известно, что Ольга беременна. На фотографиях в сети счастливые Ольга и Дмитрий на фотосессиях рассказывали о счастливых семейных буднях, Рапунцель делилась кулинарными рецептами для своего супруга.

Но в прямом эфире Ольга со своими подписчиками поделилась и темной стороной семенной жизни. По словам экс-участницы скандального шоу, муж ее регулярно избивал, а также Рапунцель наткнулась на интимную переписку в телефоне Дмитрия с другими девушками. Все продолжилось и после того, как Ольга сообщила супругу о своей беременности.

Чтобы сохранить желанную беременность девушка приняла решение съехать из квартиры в гостиницу, а также попросила свою маму прилететь в Москву.

- Мои дорогие, спасибо вам, кто сейчас со мной и переживает, благодаря вам я чувствую себя нужной и сильной! Я держусь! Если я плачу, то от обиды и мне очень больно, что я знаю, где правда, и он это знает и не признается, а только себя жалеет и оправдывает вместе с его мамой! Я ничего не придумываю, эти интимные переписки, рукоприкладство, угрозы, его маты, без работы не одного дня. Как его мама сказала, Дима должен сидеть дома 2 года после проекта и отдыхать! Я в шоке, вот люди. Жена беременна, живем в съемной квартире и я еще переписки подделала. Нет, это просто вы сына плохо воспитали! Вот мне делать нечего, чтобы врать, остаться матерью одиночкой, сбежать из дома в гостиницу, маму вызвать издалека, полицию вызывала, соседи стучали в дверь - это не шутки! Я многое терпела, в квартире пятый угол искала, а он издевался надо мной, я прощала ради ребенка, чтоб сохранить семью. Я всегда за семью и хотела сохранить ее! Я любила его, хотела замуж за него и мы вместе мечтали о детях, но он не исправим, и дальше будет хуже! Спасать уже нечего, и я бежала без оглядки! Еще совести хватает меня оклеветать! Пусть жизнь все рассудит! Мне все равно, что пишут хейтеры, это моя жизнь, и я вправе выбирать, с кем мне быть счастливой! Сейчас я живу для себя и для ребенка! Я сейчас в безопасности, мне нельзя летать на самолете 3 месяца и одной в большом городе оставаться тоже нельзя, у мамы тоже свои дела, а жить с Димой мне страшно за себя и за ребенка! Вы не были там и не знаете, как все было и вы не можете утверждать, что я вру, и я всегда хотела полноценную семью, но Дима нас предал и руки распускал. Я люблю себя, и я буду счастливой! А ему желаю счастья и благодарна ему за малыша! А мне выносить и родить здоровенького, мое сокровище. Насчет проекта, я даже подумать не могла и была уверена, что бывших участников не возвращают, - написала Ольга Рапунцель.

Однако в этой истории есть и обратная сторона – Дмитрий и его мама, которые утверждают, что подобного не было и быть не могло. Ольга все сама придумала, а переписки подделала. По мнению мамы Дмитренко, Ольга решила таким образом вернуться на проект и продолжить свою славу в скандальном шоу.

Сам Дмитрий особо не комментирует данную ситуацию, но в своем инстаграме он опубликовал фотографию с супругой, подписав ее: «Моя боль - это моя боль, и сколько бы окружающие не твердили, как глубоко они мне сочувствуют, никто из них не испытывает и половины того, что испытываю я. Жизнь продолжается».

В настоящее время поклонники пары гадают, чем же все-таки закончится история. Кто-то считает, что это очередной пиар-ход, чтобы вернуться на телепроект Дом-2, кто-то все-таки ожидает развода Рапунцель и Дмитренко.

Сама Ольга накануне заявила, уже собирает документы для оформления развода.

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