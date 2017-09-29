Путин поручил до 2025 года поднять дальневосточную социалку выше среднероссийского уровня

Первый доклад главе государства будет представлен до 1 марта 2018 года

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны принять меры по обеспечению к 2025 году роста показателей социального развития регионов ДФО до уровня выше средних по России значений. Документ размещен на сайте Кремля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Первый доклад главе государства будет представлен до 1 марта 2018 года, далее такие доклады будут готовиться ежегодно.

«Чтобы Дальний Восток уверенно развивался, чтобы люди видели перспективу, здесь нужно не только создавать центры экономического роста и новые рабочие места, но и строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детские сады, школы, заниматься благоустройством, учитывая запросы граждан, менять облик городов и посёлков», - подчеркнул Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

Глава государства напомнил, что на решение этих вопросов должны быть нацелены планы развития дальневосточных регионов, а также федеральные госпрограммы.