Приморцев будут учить во Владивостоке огранке алмазов

Индийская компания наберет на работу около 100 человек

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил Минвостокразвития совместно с Минобрнауки и АРЧК ДВ реализовать комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов для предприятий алмазогранильной отрасли на территории ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Планируется создание специализированного учебного центра. Специалистов по новым направлениям «Огранщик алмазов в бриллианты» и «Технология обработки алмазов» для алмазообрабатывающей отрасли края будут готовить в Международном центре алмазных компетенций.

Напомним, что Владимир Путин дал старт работе алмазной фабрики «KGK» во Владивостоке на ВЭФ-2017. Индийская корпорация «KGK» является одним из ведущих мировых производителей ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. АРЧК ДВ будет привлекать квалифицированных специалистов для работы на предприятии из субъектов РФ, а также отбирать кадры для прохождения обучения по специальной программе компании во Владивостоке из числа жителей Приморья.

Компания во Владивостоке создаст около сотни рабочих мест. По мере развития производства, количество рабочих мест будет расти, соответственно обучении кадров станет неотъемлемой частью работы компании.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка неоднократно отмечал, что при трудоустройстве на предприятия ТОР, Свободного порта Владивосток и инвестиционные проекты региона приоритет отдается дальневосточникам. В случае отсутствия на местах кадров необходимой квалификации, персонал привлекают из других регионов России.