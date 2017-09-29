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Общество

В приморской столице отметили 55-летие восстановления востоковедного образования во Владивостоке

Первый в России Восточный институт был образован во Владивостока в 1899 году
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 сентября, в Дальневосточном федеральном университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию восстановления непрерывного востоковедного образования на Дальнем Востоке. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

«Уважаемые преподаватели и студенты, выпускники прошлых лет восточного факультета и почетные гости, поздравляю вас с этим замечательным событием! В нашем городе проходят масштабные международные мероприятия, а с получением Владивостоком нового статуса – Свободного порта – востоковедение становится еще более востребованным, необходимым и престижным направлением науки и образования, – отметил Константин Межонов. – Школа востоковедения за прошедшие 55 лет с блеском доказала свою состоятельность, утвердила высокий авторитет на уровне всей страны. Выпускники Восточного института с большим успехом работают практически во всех регионах России и в разных странах мира. Поэтому 55-летний юбилей нашего восточного образования – знаковое событие не только для города, но и событие высокого международного уровня. Желаю вам покорения новых вершин, успехов и процветания!».

Константин Межонов наградил благодарственными письмами администрации города сотрудников Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ. Среди награждаемых – Диана Владимирова, Зоя Моргун, Александр Соколовский, Игорь Толстокулаков, Наталья Шевцова, Александр Шнырко.

Торжественное мероприятие украсили творческие номера различных коллективов.

Отметим, первый в России Восточный институт был образован во Владивостока в 1899 году. К сожалению, из-за начавшейся русско-японской войны он был переведен в Бурятию, а затем и вовсе закрылся. Востоковедение в приморской столице было возрождено в 1962 году – сначала в виде восточного отделения и факультета ДВГУ, а затем института международных отношений и сегодняшнего Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ. 

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