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В Приморье объявили о забраковке еще одного лекарства

Партия «АСД фракция 3» не соответствует нормативам безопасности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья сообщает, что при проведении контроля качества ветеринарных лекарств в гражданском обороте было выявлено несоответствие требованиям качества препарата «АСД фракция 3», регистрационное удостоверение 02-3-31-.12-2353№ПВР-3-1.2/00911 (серия 04, срок годности 05.2018) производства ФКП «Армавирская биофабрика» (Краснодарский край), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Несоответстивие требованиям выявлено по показателю «содержание общего азота».

Ведомство уведомляет о приостановлении продажи указанной серии лекарственного средства.

Недоброкачественные лекарственные средства несут угрозу здоровью и жизни животных. В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата на территории Приморского края и Сахалинской области граждан и должностных лиц просят информировать надзорное ведомство по телефону 8 (423) 296-47-60.

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