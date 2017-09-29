Регионы начали получать бесплатные федеральные земли для решения проблем обманутых дольщиков

Уже шесть субъектов федерации направили сотответствующие запросы

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Правительство России запустило дополнительный инструмент для решения проблем обманутых дольщиков – безвозмездное предоставление регионам федеральных земельных участков. АИЖК, являясь агентом Российской Федерации по вовлечению федеральных земель, получило запросы от шести регионов на предоставление участков для решения проблем дольщиков. Об этом сообщил гендиректор АИЖК Александр Плутник на заседании рабочей группы в Госдуме по защите прав участников долевого строительства.

Законодательство РФ предусматривает механизм оказания помощи в достройке проблемных объектов региональными органами власти путем предоставления инвестору-застройщику земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с статьей 39.6 Земельного кодекса. В свою очередь, региональные власти должны аргументировать необходимость предоставления им таких земельных участков. Это позволяет упростить процесс решения проблем обманутых дольщиков.

Александр Плутник отметил, что после июльских парламентских слушаний в АИЖК обратились шесть регионов с запросами на предоставление федеральных земель. 300 га по решению правительственной комиссии уже получила Новосибирская область, 160 га – Тюменская область. В настоящее время ведется оформление участка в 190 га в Пермском крае. Также получен запрос от Республики Татарстан.

«Мы видим серьезные изменения в отношении субъектов к проблемам дольщиков по итогам проведенных парламентских слушаний. Нет ни одного региона, где бы не занимались дольщиками. Сейчас важно эту работу контролировать, чтобы вопрос решался как можно более оперативно», — подчеркнул Плутник.

Для того, чтобы в стране не появлялись новые обманутые дольщики, правительством РФ создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В ноябре он начнет принимать взносы от застройщиков, привлекающих средства граждан в долевое строительство. Кроме того, с 1 июля 2018 года вступают в силу требования к застройщикам. Они обеспечат прозрачность работы застройщиков и исключат нецелевое использование средств граждан в долевом строительстве. Кроме того, с 1 января заработает единая информационная система жилищного строительства, где будет представлена вся информация по строящимся объектам в стране.