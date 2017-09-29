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Общество

Во Владивостоке появились три новые улицы

В дальнейшем при появлении новых улиц эта тематика будет продолжена
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В Советском районе Владивостока появились новые улицы – Клавдии Шульженко, Крамского и Васнецова. Решение о наименовании было единогласно принято на заседании комиссии по городской топонимике и закреплено специальным постановлением. Новые улицы расположены в районе трассы Океанская – бухта Лазурная параллельно улице Саврасова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С предложением дать улице имя в честь легендарной российской артистки Клавдии Шульженко в комиссию обратились представители дачного некоммерческого товарищества «Искусство».

Еще двум улицам, расположенным параллельно улице Клавдии Шульженко, члены комиссии присвоили имена великих русских художников – Ивана Крамского, автора культовых работ «Неизвестная», «Христос в пустыне», и Виктора Васнецова, написавшего известнейшие картины «Богатыри», «Алёнушка» и многие другие.

Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, члены комиссии по городской топонимике приняли решение о наименовании данных улиц, руководствуясь тем, что недалеко от них расположены улицы имени художников Маковского и Саврасова, а товарищество, в составе которого представители творческой среды Владивостока, называется «Искусство». В дальнейшем при появлении новых улиц эта тематика будет продолжена.

Напомним, в состав комиссии входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» Елена Николаенко, доцент кафедры русского языка как иностранного ДВФУ Татьяна Петрова, начальник отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города Наталья Кабанова и другие эксперты. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.

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