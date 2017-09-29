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Общество

Во Владивостоке наградили победителей городского конкурса «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству»

В этом году в конкурсе приняла участие 81 организация
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока в четверг, 28 сентября, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству» по итогам 2016 года. Поздравил победителей и вручил им заслуженные награды заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этом году в конкурсе приняла участие 81 организация всех организационно-правовых форм. В числе конкурсантов значились предприятия малого предпринимательства, промышленные предприятия, учреждения образования, торговли, бытового обслуживания, муниципальные унитарные предприятия.

Победители конкурса определялись в трех группах. Первую представляли организации отраслей материального производства (промышленность, строительство, топливно-энергетический комплекс). Во вторую вошли организации непроизводственных отраслей (образование, здравоохранение, наука, культура, транспорт и связь, социально-бытовое обслуживание, торговля, общественное питание), в состав третьей – субъекты малого предпринимательства.

Победители первой группы:

1-е место – филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Приморское предприятие магистральных электрических сетей;

2-е место – строительное управление № 8 акционерное общество «Главное управление обустройства войск»;

3-е место – структурное подразделение Владивостокская ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания».

Победители второй группы:

1-е (разделили две организации) – филиал ПАО «Дальневосточное морское пароходство» в г. Владивосток и КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3»;

2-е место – КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»;

3-е место – филиал ОАО «РЖД» центральная станция связи Хабаровская дирекция связи Владивостокский региональный центр связи».

Победители третьей группы:

1-е место – ООО ЧОП «Феликс»;

2-е место – ООО ЧОП «СТРАГА»;

3-е место – ООО «Роман Секьюрити».

Также ряд организаций Владивостока, принявших активное участие в конкурсе, награждены благодарственными письмами администрации города:

- филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Приморские электрические сети Структурное подразделение «Приморские южные электрические сети» Владивостокский район электрических сетей, начальник Сергей Якимов;

- филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Приморские электрические сети Структурное подразделение «Приморские южные электрические сети», директор Валерий Кириллов;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», руководитель Светлана Сотниченко;

- государственное учреждение – Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, управляющий Александр Масловец;

- МКУ «Владивостокская городская поисково-спасательная служба», начальник Андрей Тарасенко;

- АО «Торговый Дом «Владивостокский ГУМ», генеральный директор Андрей Гребенюк;

- АО «ННК-Приморнефтепродукт», и. о. генерального директора Виталий Вершинин;

- ООО «Серебряный лотос», генеральный директор Дмитрий Бурдояков;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Владивостока», директор Людмила Лисовенко;

- ООО «Снежинка», директор Ирина Миланич.

Награждение победителей прошло в рамках заседания межведомственной комиссии по охране труда, участниками которой кроме специалистов городской администрации стали представители Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда, автодорожного надзора, фонда социального страхования и других ведомств.

Кроме дипломов администрации Владивостока победители и лауреаты конкурса получили призы от Владивостокской городской организации профсоюза работников образования и Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

Для справки

Конкурс «Лучшая организация работ в области охраны труда и социального партнёрства» проходит во Владивостоке ежегодно. Его организует администрация города. Конкурс был задуман более 10 лет назад в качестве дополнительных мер по предупреждению производственного травматизма и профилактики профессиональной заболеваемости работников.

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