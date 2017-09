В США создали научную «религию»

В качестве Бога в ней выступает искусственный интеллект

29 сентября

Бывший инженер Google Энтони Левандовски создал некоммерческую квазирелигиозную организацию «Путь в будущее», в основе которой лежит идея замещения Бога искусственным интеллектом. Деталей идейные вдохновители проекта, впрочем, пока не сообщают, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Имя Энтони Левандовски хорошо известно всем (или почти всем), кто знаком с миром высоких технологий. В свою время он руководил подразделением беспилотных автомобилей компании Uber.

Вокруг личности Левандовски не так давно разгорелся настоящий скандал. Инженер был уволен из Uber после длительного судебного разбирательства между этой компанией и Waymo, входящей в холдинг Alphabet. Согласно информации Waymo, незадолго до ухода из этой компании Левандовски скачал файлы с наработками Google, затрагивающие беспилотные автомобили, а затем якобы передал их компании Uber.

Последнюю также обвинили в том, что она скрыла от суда документы, которые можно использовать в качестве доказательства против Левандовски. В конечном итоге суд запретил бывшему инженеру Google заниматься проектами, связанными с лидарами — оптическими датчиками, использующими лазер для измерения расстояния. При этом Энтони Левандовски мог и дальше работать с другими направлениям, так или иначе затрагивающими беспилотные авто.

Однако, похоже, амбициозному инженеру этого явно недостаточно. Согласно материалу The Guardian, он основал некоммерческую квазирелигиозную организацию «Путь в будущее» (Way of the Future). По документам, поданным в Налоговое управление США, она не заявлена в качестве религиозной и освобожденной от налоговых обязательств. У нее есть генеральный директор и президент — сам Энтони Левандовски.

При всем при этом цели и задачи организации «Путь в будущее» тесно переплетается с целями и задачи религиозных учений. «Развивать и продвигать реализацию Божества, основанного на искусственном интеллекте», — говорится в заявлении компании. По мнению авторов, такое понимание Бога будет способствовать «улучшению общества». О том, как именно руководители Way of the Future намерены достичь своих целей, ничего не сообщается.

Напомним, за последние годы многие известные ученые и общественно-политические деятели высказывали опасения по поводу угрозы, которую несет искусственный интеллект. Так, британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что ИИ может стать самой большой ошибкой в истории цивилизации. По его мнению, искусственный интеллект способен быстро превзойти человека и начать управлять основными аспектами нашей жизни.