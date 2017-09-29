Политическая осень Приморья 14:47, 29 сентября Политическая осень Приморья (Эксклюзив)
Пьяный житель Владивостока осужден за избиение сотрудника полиции 13:51, 29 сентября Пьяный житель Владивостока осужден за избиение сотрудника полиции
Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки 12:50, 29 сентября Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки
Новостная лента
Сентябрь, 29 пятница
14:56
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
14:56
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
14:56
Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться? Эксклюзив
14:53
В США создали научную «религию»
14:47
Политическая осень Приморья Эксклюзив
14:41
Всего за три дня пребывания во Владивостоке кистевой хирург провел семь операций Видео
14:28
Более 230 молодых семей Приморья получили сертификаты на новое жилье
14:15
В Приморье под запрет попали сливы с «мясом»
14:03
Япония отметила заслуги города Артема
13:51
Пьяный житель Владивостока осужден за избиение сотрудника полиции
13:39
Юные хоккеисты «Полюса» начали подготовку к новому сезону Видео
13:26
Эксперты: Почти половина смертей в Приморье - из-за сердца
13:13
В двух отделениях МФЦ Владивостока сегодня окажут юридическую помощь
13:01
Приморье: Экспорт все еще не «дотягивает» до импорта
12:50
Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки
12:24
В Приморье продолжаются поиски рыбака
12:11
Пожар едва не оставил без крыши над головой приморцев
11:59
Двое приморцев незаконно заготовили древесины на 1 млн рублей
11:47
Владивостокские ученые разрабатывают вакцины нового поколения
11:34
Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября
11:21
Жительница Владивостока приобрела сок с «сюрпризом»
11:09
В Приморье задержан наркоман
10:57
В Приморье выпал первый снег
10:42
В Приморье машиниста тепловоза поймали на сливе топлива
10:29
В гараже у приморца обнаружены боеприпасы и взрывчатки
10:18
В Приморье спасли 15-летнюю суицидницу
10:09
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве об электроэнергетике
09:45
Приморец попался на поставке наркотиков военнослужащим
09:37
У жителя Приморье изъяли наркотики
09:24
В Приморье продавец попался на продаже алкоголя несовершеннолетним
09:12
Легендарный Глеб Самойлов дал концерт во Владивостоке Фото
08:51
Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока с опозданием
08:43
Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 сентября
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Более 230 молодых семей Приморья получили сертификаты на новое жилье

С 2013 года улучшили свои жилищные условия 1029 молодых семей
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В этом году 232 молодые семьи из 24 муниципальных образований Приморского края получили социальные сертификаты на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, 112 семей в этом году уже воспользовались своими сертификатами. Почти 107 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в 2017 году. Еще 33 миллиона рублей Приморский край получил из федерального бюджета. Кроме того, софинансирование на предоставление жилья молодым семьям предусмотрено также в муниципальных бюджетах», – рассказали специалисты.

Отметим, средства предусмотрены подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Всего за время реализации программы с 2013 по 2016 годы получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия 1029 молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления.

Похожие новости
Япония отметила заслуги города Артема
14:03, 29 сентября 2017 Япония отметила заслуги города Артема

Япония отметила заслуги города Артема

Приморье: Экспорт все еще не «дотягивает» до импорта
13:01, 29 сентября 2017 Приморье: Экспорт все еще не «дотягивает» до импорта

Основным торговым партнером остается Китай

Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
12:37, 29 сентября 2017 Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни

Тенденцию обозначили ведущие федеральные эксперты

Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться?
09:55, 29 сентября 2017 Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться?

Последствия политических интриг ставят в сложное положение судебную систему

Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет
17:23, 28 сентября 2017 Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет

Президент РФ дал поручение правительству страны

Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО
16:59, 28 сентября 2017 Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО

Формируются новаторские подходы к управлению макрорегионом

Кто станет новым мэром Владивостока?
16:21, 28 сентября 2017 Кто станет новым мэром Владивостока?

​Во всех тонкостях темы назначения главы краевой столицы разбирался политолог Павел Наливайко