Более 230 молодых семей Приморья получили сертификаты на новое жилье

С 2013 года улучшили свои жилищные условия 1029 молодых семей

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В этом году 232 молодые семьи из 24 муниципальных образований Приморского края получили социальные сертификаты на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, 112 семей в этом году уже воспользовались своими сертификатами. Почти 107 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в 2017 году. Еще 33 миллиона рублей Приморский край получил из федерального бюджета. Кроме того, софинансирование на предоставление жилья молодым семьям предусмотрено также в муниципальных бюджетах», – рассказали специалисты.

Отметим, средства предусмотрены подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Всего за время реализации программы с 2013 по 2016 годы получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия 1029 молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления.