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В Приморье под запрет попали сливы с «мясом»

Из-за червивых плодов в Китай вернули 9 тонн фруктов и овощей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

При осмотре крупной партии фруктов и овощей, направлявшихся из Китая в Приморье, специалистами Россельхознадзора в сливах было обнаружено "мясо" – восточная плодожорка, являющаяся карантинным для РФ объектом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Червивые фрукты возвращены экспортеру.

Нарушение было обнаружено в Полтавке. В крупной партии китайских фруктов и овощей (общий вес - более 9 тонн) в сливах (364 килограммов) были обнаружены карантинные вредители. Небезопасную растительную продукцию возвратили в Китай.

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