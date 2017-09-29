Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки 12:50, 29 сентября Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни 12:37, 29 сентября Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября 11:34, 29 сентября Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября
Новостная лента
Сентябрь, 29 пятница
13:25
Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни
13:25
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
13:25
Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться? Эксклюзив
13:13
В двух отделениях МФЦ Владивостока сегодня окажут юридическую помощь
13:01
Приморье: Экспорт все еще не «дотягивает» до импорта
12:50
Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки
12:24
В Приморье продолжаются поиски рыбака
12:11
Пожар едва не оставил без крыши над головой приморцев
11:59
Двое приморцев незаконно заготовили древесины на 1 млн рублей
11:47
Владивостокские ученые разрабатывают вакцины нового поколения
11:34
Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября
11:21
Жительница Владивостока приобрела сок с «сюрпризом»
11:09
В Приморье задержан наркоман
10:57
В Приморье выпал первый снег
10:42
В Приморье машиниста тепловоза поймали на сливе топлива
10:29
В гараже у приморца обнаружены боеприпасы и взрывчатки
10:18
В Приморье спасли 15-летнюю суицидницу
10:09
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве об электроэнергетике
09:45
Приморец попался на поставке наркотиков военнослужащим
09:37
У жителя Приморье изъяли наркотики
09:24
В Приморье продавец попался на продаже алкоголя несовершеннолетним
09:12
Легендарный Глеб Самойлов дал концерт во Владивостоке Фото
08:51
Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока с опозданием
08:43
Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 сентября
08:34
Во Владивостоке стало еще холоднее
08:07
Гороскоп на 29 сентября
07:36
Администрация Владивостока приглашает горожан на продовольственную ярмарку 29 и 30 сентября
06:32
Во Владивостоке в выходные дни ограничат движение автотранспорта
05:33
РФ и США создадут на орбите Луны станцию Deep Space Gateway
04:27
Названы самые крупные рынки машин с пробегом в России
03:35
Амнистия 2017 по уголовным делам: будет или нет, свежие новости на сегодня
02:29
Из Италии отправился первый в мире морской секс-круиз
01:36
Образовательная программа 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представляет творческие встречи, дискуссии и мастер-классы
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни

Тенденцию обозначили ведущие федеральные эксперты
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал аналитическую модель под названием «Госсовет 2.0» по оценке устойчивости позиций глав субъектов Российской Федерации, сообщает РИА VladNews. По мнению авторов, массовые ротации в губернаторском корпусе традиционно являются составной частью перегруппировки элит накануне выборов президента. В качестве основных элитных групп, выступившими главными выгодоприобретателями стали: коалиция С.Чемезова, В.Золотова, Ю.Чайки, А.Вайно, С.Иванова, группа Д.Медведева и его союзников, группа С.Собянина, группа В.Володина.

Представленная аналитическая модель создаётся путём сложения оценок по 9 ранее обозначенным критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту. По результатам рейтингования происходит формирование трех групп внутри губернаторского корпуса: зеленой (более 13 баллов - отставка маловероятна), желтой (13 и менее баллов - есть риск отставки) и красной (8 и менее баллов - высокая вероятность отставки).

Авторы отмечают, что за время, прошедшее с момента формирования аналитической модели «Госсовет 2.0», свои посты покинули трое губернаторов, находившихся в «красной» зоне.

Из дальневосточных губернаторов эксперты отнесли в «красную зону» только главу Приморья Владимира Миклушевского. По всем девяти показателям приморский губернатор демонстрирует достаточно слабые результаты, однако есть три позиции, где чиновник ушёл в отрицательные величины: федеральные конфликты (-2 балла), региональные конфликты (-3 балла), аресты/уголовные дела (- 3 балла). В итоге губернатор Приморья попал в красную зону с результатом 7 баллов.

Стоит сказать, что разговоры об отставке Владимира Миклушевского ходят ещё с 2016 года. Однако наиболее близок к смене места работы он оказался именно сейчас. По имеющейся информации, губернатор сегодня находится в Москве, где встречается с руководством Администрации Президента. Скорее всего в ближайшие дни будет поставлена окончательная точка в вопросе его отставки. Жители Приморья смогут узнать об этом в промежутке с 20.00 до 22.00 по местному времени. Именно в этот временной промежуток на официальном сайте Кремля обычно публикуются документы об отставках губернаторов.

Похожие новости
Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться?
09:55, 29 сентября 2017 Мимо цели. Почему громкие уголовные дела последних лет всё чаще стали рассыпаться?

Последствия политических интриг ставят в сложное положение судебную систему

Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет
17:23, 28 сентября 2017 Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет

Президент РФ дал поручение правительству страны

Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО
16:59, 28 сентября 2017 Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО

Формируются новаторские подходы к управлению макрорегионом

Кто станет новым мэром Владивостока?
16:21, 28 сентября 2017 Кто станет новым мэром Владивостока?

​Во всех тонкостях темы назначения главы краевой столицы разбирался политолог Павел Наливайко

Задолженность по заработной плате в Приморье снизилась на 210 миллионов рублей
15:50, 28 сентября 2017 Задолженность по заработной плате в Приморье снизилась на 210 миллионов рублей

Должниками остаются еще три предприятия

В Приморье в разы выросло производство мяса и круп
13:43, 28 сентября 2017 В Приморье в разы выросло производство мяса и круп

Итоги деятельности промышленности региона за 8 месяцев текущего года

Специалисты констатируют рост сферы услуг в Приморье
10:13, 28 сентября 2017 Специалисты констатируют рост сферы услуг в Приморье

На их оплату жители края тратят более четверти всех своих расходов