Владимир Миклушевский может покинуть свой пост уже в ближайшие дни

Тенденцию обозначили ведущие федеральные эксперты

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал аналитическую модель под названием «Госсовет 2.0» по оценке устойчивости позиций глав субъектов Российской Федерации, сообщает РИА VladNews. По мнению авторов, массовые ротации в губернаторском корпусе традиционно являются составной частью перегруппировки элит накануне выборов президента. В качестве основных элитных групп, выступившими главными выгодоприобретателями стали: коалиция С.Чемезова, В.Золотова, Ю.Чайки, А.Вайно, С.Иванова, группа Д.Медведева и его союзников, группа С.Собянина, группа В.Володина.

Представленная аналитическая модель создаётся путём сложения оценок по 9 ранее обозначенным критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту. По результатам рейтингования происходит формирование трех групп внутри губернаторского корпуса: зеленой (более 13 баллов - отставка маловероятна), желтой (13 и менее баллов - есть риск отставки) и красной (8 и менее баллов - высокая вероятность отставки).

Авторы отмечают, что за время, прошедшее с момента формирования аналитической модели «Госсовет 2.0», свои посты покинули трое губернаторов, находившихся в «красной» зоне.

Из дальневосточных губернаторов эксперты отнесли в «красную зону» только главу Приморья Владимира Миклушевского. По всем девяти показателям приморский губернатор демонстрирует достаточно слабые результаты, однако есть три позиции, где чиновник ушёл в отрицательные величины: федеральные конфликты (-2 балла), региональные конфликты (-3 балла), аресты/уголовные дела (- 3 балла). В итоге губернатор Приморья попал в красную зону с результатом 7 баллов.

Стоит сказать, что разговоры об отставке Владимира Миклушевского ходят ещё с 2016 года. Однако наиболее близок к смене места работы он оказался именно сейчас. По имеющейся информации, губернатор сегодня находится в Москве, где встречается с руководством Администрации Президента. Скорее всего в ближайшие дни будет поставлена окончательная точка в вопросе его отставки. Жители Приморья смогут узнать об этом в промежутке с 20.00 до 22.00 по местному времени. Именно в этот временной промежуток на официальном сайте Кремля обычно публикуются документы об отставках губернаторов.