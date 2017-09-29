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Общество

Экипажи самолетов МиГ-31 провели парные полёты над Камчаткой

Лётчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны в различных погодных условиях
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

На авиабазе в Елизово (Камчатский край) в рамках подготовки к итоговой проверке за летний период обучения прошли групповые полёты истребителей-перехватчиков с отработкой сложных полетных заданий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

В тренировках были задействованы экипажи самолетов перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке.

Лётчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны в различных погодных условиях, в том числе и ночью.

Главная задача тренировок состояла в том, чтобы отработать экипажами МиГ-31 не только слётанность летчиков в составе пар, но и повысить эффективность их действий при обнаружении, перехвату ракет и самолетов условного противника, а также своевременного их уничтожения.

В рамках итоговой проверки летчикам предстоит выполнение перехвата цели, летящей на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы.

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